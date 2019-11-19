Поедем не скоро: 10 фото со стройки новой станции метро

В Новосибирске доделывают основание под строительство станции метро «Спортивная» на левом берегу — до конца года строители обещают сделать бетонную площадку, чтобы в следующем году развернуть здесь полноценную работу. Корреспонденты НГС побывали на месте будущей станции. О том, что там происходит сейчас, — в 10 фото.
1 ноября 2019
Голосование за статьи (есть кое-что новое)
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Елена Ходырева, главный редактор НГС
Елена Ходырева, главный редактор НГС