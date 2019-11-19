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Поедем не скоро: 10 фото со стройки новой станции метро

Власти успели потратить больше 300 миллионов рублей — фоторепортаж НГС с главной стройки города

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В Новосибирске доделывают основание под строительство станции метро «Спортивная» на левом берегу — до конца года строители обещают сделать бетонную площадку, чтобы в следующем году развернуть здесь полноценную работу. Корреспонденты НГС побывали на месте будущей станции. О том, что там происходит сейчас, — в 10 фото.

Грунт на стройплощадке уже полностью заменили на песок. В начале декабря её хотят залить бетоном <br>

Грунт на стройплощадке уже полностью заменили на песок. В начале декабря её хотят залить бетоном

До конца года строители должны ещё возвести трёхметровые железобетонные стены и смонтировать инженерные сети внутри площадки

До конца года строители должны ещё возвести трёхметровые железобетонные стены и смонтировать инженерные сети внутри площадки

Вопросы, признаются чиновники и подрядчики, ещё остаются по поставкам оборудования, в том числе эскалаторов, освещения и безопасности новой станции<br>

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Тогда же стало известно, что пляж «Наутилус» <a href="https://news.ngs.ru/more/66355813/" target="_blank" class="_">придётся закрыть на ближайшие пару лет</a> — на это время он станет частью строительной площадки не только для ЛДС и метро, но и четвёртого моста&nbsp;

Тогда же стало известно, что пляж «Наутилус» придётся закрыть на ближайшие пару лет — на это время он станет частью строительной площадки не только для ЛДС и метро, но и четвёртого моста 

Власти <a href="https://news.ngs.ru/more/66355993/" target="_blank" class="_">показали четыре варианта, как будет выглядеть интерьер новой станции</a> — скоро эскизы должны опубликовать на сайте мэрии, где устроят народное голосование

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Кроме ЛДС и «Спортивной» власти построят подъездную дорогу с площади Лыщинского к арене — сейчас этот спуск ведёт к «Наутилусу». Рабочее название новой дороги — улица Пляжная

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Также в планах наземный пешеходный переход на площади Лыщинского. Его уже&nbsp;<a href="https://news.ngs.ru/more/66097957/" target="_blank" class="_">успели раскритиковать</a>&nbsp;

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В этом году на строительство станции метро «Спортивная» потратят 376 миллионов рублей&nbsp;

В этом году на строительство станции метро «Спортивная» потратят 376 миллионов рублей 

Открыть станцию власти <a href="https://news.ngs.ru/more/65560141/" target="_blank" class="_">планируют в апреле 2022 года</a>. Подрядчики убеждают, что пока все работы идут по графику&nbsp;

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КОММЕНТАРИИ (33)

Фото пользователя
19 ноя 2019 в 19:07

Хватит уже трепатся и выделоватся... С этой не нужной станцией... А то сейчас бездельники подумают, что им новую станцию строят продолжение какой либо ветки...

Фото пользователя
19 ноя 2019 в 19:06

Да, климат у нас суровый, но стройка не ждет. Вполне бетон схватится и на холоде, в этом нет ничего удивительного. Главное, чтобы в срок успели

Фото пользователя
19 ноя 2019 в 19:06

Громкий заголовок и ни о чем статья. Даже по фото видно, что работы ведутся и все нормально там.