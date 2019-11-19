Из-за строительства ЛДС в Новосибирске закроют пляж «Наутилус»

В ближайшие два года отдыхать на «Наутилусе» не получится

В Новосибирске закроют пляж «Наутилус» — на два года его превратят в стройплощадку для нового ЛДС.



Об этом сегодня, 19 ноября, сообщил мэр Анатолий Локоть на рабочем совещании по строительству ЛДС и станции метро «Спортивная».



По словам Локтя, на территории пляжа на время стройки арены, метро и подъездной дороги пляж станет небезопасным, кроме того, рядом развернут строительство подъездной дороги к арене. Здесь же параллельно начнутся работы по строительству четвертого моста.

Без пляжа новосибирцы останутся в 2020 и 2021 году.

