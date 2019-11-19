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Из-за строительства ЛДС в Новосибирске закроют пляж «Наутилус»

Об этом сегодня заявил мэр города Анатолий Локоть

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В ближайшие два года отдыхать на «Наутилусе» не получится

В ближайшие два года отдыхать на «Наутилусе» не получится

В Новосибирске закроют пляж «Наутилус» — на два года его превратят в стройплощадку для нового ЛДС.

Об этом сегодня, 19 ноября, сообщил мэр Анатолий Локоть на рабочем совещании по строительству ЛДС и станции метро «Спортивная».

По словам Локтя, на территории пляжа на время стройки арены, метро и подъездной дороги пляж станет небезопасным, кроме того, рядом развернут строительство подъездной дороги к арене. Здесь же параллельно начнутся работы по строительству четвертого моста. 

Без пляжа новосибирцы останутся в 2020 и 2021 году.

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КОММЕНТАРИИ (45)

Гость
19 ноя 2019 в 12:56
+18 −3

Да и фиг с ним, с этим пляжем.Помойка на берегу помойки.

Фото пользователя
19 ноя 2019 в 12:59
+10 −3

Где пляж и где ЛДС? Технологичку построить больше негде?
Вы только что прослушали лекцию о малом предпринимательстве в...

Петухов
19 ноя 2019 в 12:58
+10 −3

Наутилус и так самый грязный пляж, будем ездить на чистые )) Лично я на Наутилусе не был уже лет 10