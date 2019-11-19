19 ноября вторник
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 5/10
usd 63.75
eur 70.53

Темы

СЕЙЧАС -17°С
Пробки 5/10
usd 63.75
eur 70.53

Все новости

Все новости
Город
Голосование

Власти показали 4 возможных эскиза станции метро «Спортивная» — выбираем лучший

Новая станция по расположению платформ и путей будет похожа на «Речной вокзал»

Поделиться

480
5 Обсудить
Все варианты хотят опубликовать на сайте мэрии, чтобы выбрать подходящий с помощью народного голосования&nbsp;

Все варианты хотят опубликовать на сайте мэрии, чтобы выбрать подходящий с помощью народного голосования 

В Новосибирске представили четыре варианта, как будет выглядеть станция метро «Спортивная», которую строят в створе метромоста, — выбрать лучший дадут новосибирцам.

Об этом рассказал мэр Анатолий Локоть на рабочем совещании по строительству «Спортивной» и нового ЛДС. Строители станции предложили разместить все варианты на официальном сайте мэрии, чтобы за лучший проголосовали сами горожане, как это было с голосованием за название Бугринского моста

Станция будет похожа на станцию «Речной вокзал» — с платформами по бокам и путями в середине. Принципиальное новшество — вдоль всей платформы подрядчик установит раздвижные двери, которые будут открываться одновременно с дверьми поезда. Подобная система действует на нескольких станциях в Санкт-Петербурге — чтобы в часы пик избежать падения пассажиров на пути. К станции будут вести четыре входа, на каждом — по три эскалатора. Фасад планируют сделать в таком же стиле, как и фасад ЛДС — они будут стоять друг напротив друга.

Фасад планируют сделать в таком же стиле, как и фасад ледовой арены&nbsp;

Фасад планируют сделать в таком же стиле, как и фасад ледовой арены 

Для интерьеров выбрали четыре эскиза. Именно среди них горожанам и предложат выбрать лучший. 

Вариант № 1

Вариант № 2

Вариант № 3

В третьем варианте вместо фресок стены решили украсить металлическими конструкциями с подсветкой&nbsp;

В третьем варианте вместо фресок стены решили украсить металлическими конструкциями с подсветкой 

Вариант № 4

Какой эскиз интерьера станции метро «Спортивная» вам понравился больше всего? 

    На этом же совещании мэр Анатолий Локоть сообщил, что в 2020 и 2021 году новосибирцы останутся без пляжа «Наутилус» — его превратят в стройплощадку для четвёртого моста, нового ЛДС и «Спортивной»

    По теме

    ТЕКСТ

    ТЕГИ

    станция метро Спортивнаяэскизыголосование

    оцените материал

    • ЛАЙК 0
    • СМЕХ 0
    • УДИВЛЕНИЕ 0
    • ГНЕВ 2
    • ПЕЧАЛЬ 0

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (5)

    Фото пользователя
    19 ноя 2019 в 14:43
    +3 −0

    Да всем плевать... Лучше бы продолжение какой либо ветки сделали...

    19 ноя 2019 в 14:46
    +1 −0

    Совершенно ненужная станция. Только время в пути будет удлинять. Весной и осенью там вообще не души будет. Нет бы новые станции...