Власти показали 4 возможных эскиза станции метро «Спортивная» — выбираем лучший

В Новосибирске представили четыре варианта, как будет выглядеть станция метро «Спортивная», которую строят в створе метромоста, — выбрать лучший дадут новосибирцам.

Об этом рассказал мэр Анатолий Локоть на рабочем совещании по строительству «Спортивной» и нового ЛДС. Строители станции предложили разместить все варианты на официальном сайте мэрии, чтобы за лучший проголосовали сами горожане, как это было с голосованием за название Бугринского моста.

Станция будет похожа на станцию «Речной вокзал» — с платформами по бокам и путями в середине. Принципиальное новшество — вдоль всей платформы подрядчик установит раздвижные двери, которые будут открываться одновременно с дверьми поезда. Подобная система действует на нескольких станциях в Санкт-Петербурге — чтобы в часы пик избежать падения пассажиров на пути. К станции будут вести четыре входа, на каждом — по три эскалатора. Фасад планируют сделать в таком же стиле, как и фасад ЛДС — они будут стоять друг напротив друга.