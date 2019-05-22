Развязкам не хватило места: власти Новосибирска рассказали о дорогах до нового ЛДС

К новому стадиону проложат дорогу от Немировича-Данченко

Эксперты нашли в схеме транспортного движения у ЛДС проблемы
Эксперты нашли в схеме транспортного движения у ЛДС проблемы


Сегодня днём, 22 мая, мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил схему транспортной доступности к многофункциональной ледовой арене на улице Немировича-Данченко — эксперты уже нашли в ней проблемы. 


Власти показали, как будет выглядеть территория вокруг нового ЛДС, который уже начали строить на берегу Оби в Кировском районе Новосибирска. Согласно предварительному макету, который показали сегодня в Экспоцентре, на площади Лыщинского не будет двухуровневых развязок. 


Вместо этого заезды на территорию будут организованы с Октябрьского моста, улицы Немировича-Данченко и улицы Блюхера. Одна из дорог пройдёт слева от сноуборд-парка «Горский», соединяясь с основной четырёхполосной дорогой. 


Один из съездов с площади Лыщинского будет организован справа от сноуборд-парка «Горский»
Один из съездов с площади Лыщинского будет организован справа от сноуборд-парка «Горский»


Основная дорога пройдёт вокруг ЛДС — от съезда с Октябрьского моста, мимо построенной вертолётной площадки и парка со спортивным кортом. Далее улица должна пройти в сторону реки Оби, мимо большой парковки в 300 метрах от ледовой арены на 450 машино-мест


Дорога пройдёт под Октябрьским мостом вблизи от пляжа «Наутилус»
Дорога пройдёт под Октябрьским мостом вблизи от пляжа «Наутилус»


После этого дорога проходит под мостом, соединяясь с расширенной до четырёх полос дорогой, которая сейчас ведёт к городскому пляжу «Наутилус», позволяя машинам выехать вновь на Октябрьский мост или на площадь Лыщинского. 


Площадь Лыщинского осталась без двухуровневых развязок, но обзавелась надземными пешеходными переходами
Площадь Лыщинского осталась без двухуровневых развязок, но обзавелась надземными пешеходными переходами


На самой площади Лыщинского сделают 3 надземных пешеходных перехода — через проспект Карла Маркса, улицы Блюхера и Немировича-Данченко. Также появятся два надземных пешеходных перехода с прилегающих к Октябрьскому мосту улиц на сам мост.


Кроме того, власти показали, как будет выглядеть станция метро «Спортивная», которая разместится на левом берегу между станциями «Речной вокзал» и «Студенческая».


Примерный внешний вид новой станции метро можно увидеть на заднем плане за ЛДС
Примерный внешний вид новой станции метро можно увидеть на заднем плане за ЛДС


Как объяснил корреспонденту НГС координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» Александр Стефанов, к существующей схеме движения уже появилось много вопросов. Власти, по словам Стефанова, сказали, что схема выполнена не полностью в соответствии с проектом. 


«Мы начали задавать вопросы, как пойдёт этот поток, как пойдёт этот. Нам сказали, что здесь не совсем корректно размещены те элементы, которые есть в проекте, поэтому не смотрите на эту схему, смотрите в проект», — рассказал он.


Представленную схему ещё доработают
Представленную схему ещё доработают


Стефанов отметил, что основной вопрос к показанной схеме — отсутствие двухуровневых развязок. 


«Вопросы у нас были стандартные — насколько пропускная способность тех или иных примыканий и пересечений соответствует ожидаемой интенсивности. У нас, как правило, все ограничения связаны не с количеством полос даже, а со схемой примыканий. 


Если у нас примыкание в разных уровнях обеспечивает пропускную способность, то пересечения в одном уровне гораздо менее эффективно. Тут все примыкания и пересечения в одном уровне», 


— говорит Стефанов.


О том, что схему ещё предстоит дорабатывать, сообщил и Анатолий Локоть у себя на странице в Facebook. 


«Самый сложный объект — развязка на площади Лыщинского. <...> Были варианты построить развязку в несколько уровней, но это требовало больших площадей — для разворотов, подъездов и других целей. 


Решили опираться на имеющуюся схему, которая будет существенно модернизирована», — рассказал Локоть.



В конце апреля министерство строительства Новосибирской области объявило о поиске подрядчика для строительства нового ЛДС — на спортивное здание власти готовы потратить до 5,7 миллиарда рублей


20 мая стало известно, что в качестве подрядчика выбрали московскую компанию «Элинальфа» — она работает над проектами в Москве, Подмосковье, Пермском, Ставропольском и Красноярском краях, Смоленской, Ярославской и Ленинградской областях. Кроме спортивных сооружений компания строит административные здания, гостиницы, общежития, энергетические центры и многоквартирные дома.

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