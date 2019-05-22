Развязкам не хватило места: власти Новосибирска рассказали о дорогах до нового ЛДС

Эксперты нашли в схеме транспортного движения у ЛДС проблемы





Сегодня днём, 22 мая, мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил схему транспортной доступности к многофункциональной ледовой арене на улице Немировича-Данченко — эксперты уже нашли в ней проблемы.





Власти показали, как будет выглядеть территория вокруг нового ЛДС, который уже начали строить на берегу Оби в Кировском районе Новосибирска. Согласно предварительному макету, который показали сегодня в Экспоцентре, на площади Лыщинского не будет двухуровневых развязок.





Вместо этого заезды на территорию будут организованы с Октябрьского моста, улицы Немировича-Данченко и улицы Блюхера. Одна из дорог пройдёт слева от сноуборд-парка «Горский», соединяясь с основной четырёхполосной дорогой.





Один из съездов с площади Лыщинского будет организован справа от сноуборд-парка «Горский»





Основная дорога пройдёт вокруг ЛДС — от съезда с Октябрьского моста, мимо построенной вертолётной площадки и парка со спортивным кортом. Далее улица должна пройти в сторону реки Оби, мимо большой парковки в 300 метрах от ледовой арены на 450 машино-мест.





Дорога пройдёт под Октябрьским мостом вблизи от пляжа «Наутилус»





После этого дорога проходит под мостом, соединяясь с расширенной до четырёх полос дорогой, которая сейчас ведёт к городскому пляжу «Наутилус», позволяя машинам выехать вновь на Октябрьский мост или на площадь Лыщинского.





Площадь Лыщинского осталась без двухуровневых развязок, но обзавелась надземными пешеходными переходами





На самой площади Лыщинского сделают 3 надземных пешеходных перехода — через проспект Карла Маркса, улицы Блюхера и Немировича-Данченко. Также появятся два надземных пешеходных перехода с прилегающих к Октябрьскому мосту улиц на сам мост.





Кроме того, власти показали, как будет выглядеть станция метро «Спортивная», которая разместится на левом берегу между станциями «Речной вокзал» и «Студенческая».





Примерный внешний вид новой станции метро можно увидеть на заднем плане за ЛДС





Как объяснил корреспонденту НГС координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» Александр Стефанов, к существующей схеме движения уже появилось много вопросов. Власти, по словам Стефанова, сказали, что схема выполнена не полностью в соответствии с проектом.





«Мы начали задавать вопросы, как пойдёт этот поток, как пойдёт этот. Нам сказали, что здесь не совсем корректно размещены те элементы, которые есть в проекте, поэтому не смотрите на эту схему, смотрите в проект», — рассказал он.







Представленную схему ещё доработают





Стефанов отметил, что основной вопрос к показанной схеме — отсутствие двухуровневых развязок.





«Вопросы у нас были стандартные — насколько пропускная способность тех или иных примыканий и пересечений соответствует ожидаемой интенсивности. У нас, как правило, все ограничения связаны не с количеством полос даже, а со схемой примыканий.





Если у нас примыкание в разных уровнях обеспечивает пропускную способность, то пересечения в одном уровне гораздо менее эффективно. Тут все примыкания и пересечения в одном уровне»,





— говорит Стефанов.





О том, что схему ещё предстоит дорабатывать, сообщил и Анатолий Локоть у себя на странице в Facebook.





«Самый сложный объект — развязка на площади Лыщинского. <...> Были варианты построить развязку в несколько уровней, но это требовало больших площадей — для разворотов, подъездов и других целей.





Решили опираться на имеющуюся схему, которая будет существенно модернизирована», — рассказал Локоть.









В конце апреля министерство строительства Новосибирской области объявило о поиске подрядчика для строительства нового ЛДС — на спортивное здание власти готовы потратить до 5,7 миллиарда рублей.





20 мая стало известно, что в качестве подрядчика выбрали московскую компанию «Элинальфа» — она работает над проектами в Москве, Подмосковье, Пермском, Ставропольском и Красноярском краях, Смоленской, Ярославской и Ленинградской областях. Кроме спортивных сооружений компания строит административные здания, гостиницы, общежития, энергетические центры и многоквартирные дома.