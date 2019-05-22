Развязкам не хватило места: власти Новосибирска рассказали о дорогах до нового ЛДС
К новому стадиону проложат дорогу от Немировича-Данченко
Сегодня днём, 22 мая, мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил схему транспортной доступности к многофункциональной ледовой арене на улице Немировича-Данченко — эксперты уже нашли в ней проблемы.
Власти показали, как будет выглядеть территория вокруг нового ЛДС, который уже начали строить на берегу Оби в Кировском районе Новосибирска. Согласно предварительному макету, который показали сегодня в Экспоцентре, на площади Лыщинского не будет двухуровневых развязок.
Вместо этого заезды на территорию будут организованы с Октябрьского моста, улицы Немировича-Данченко и улицы Блюхера. Одна из дорог пройдёт слева от сноуборд-парка «Горский», соединяясь с основной четырёхполосной дорогой.
Основная дорога пройдёт вокруг ЛДС — от съезда с Октябрьского моста, мимо построенной вертолётной площадки и парка со спортивным кортом. Далее улица должна пройти в сторону реки Оби, мимо большой парковки в 300 метрах от ледовой арены на 450 машино-мест.
После этого дорога проходит под мостом, соединяясь с расширенной до четырёх полос дорогой, которая сейчас ведёт к городскому пляжу «Наутилус», позволяя машинам выехать вновь на Октябрьский мост или на площадь Лыщинского.
На самой площади Лыщинского сделают 3 надземных пешеходных перехода — через проспект Карла Маркса, улицы Блюхера и Немировича-Данченко. Также появятся два надземных пешеходных перехода с прилегающих к Октябрьскому мосту улиц на сам мост.
Кроме того, власти показали, как будет выглядеть станция метро «Спортивная», которая разместится на левом берегу между станциями «Речной вокзал» и «Студенческая».
Как объяснил корреспонденту НГС координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» Александр Стефанов, к существующей схеме движения уже появилось много вопросов. Власти, по словам Стефанова, сказали, что схема выполнена не полностью в соответствии с проектом.
«Мы начали задавать вопросы, как пойдёт этот поток, как пойдёт этот. Нам сказали, что здесь не совсем корректно размещены те элементы, которые есть в проекте, поэтому не смотрите на эту схему, смотрите в проект», — рассказал он.
Стефанов отметил, что основной вопрос к показанной схеме — отсутствие двухуровневых развязок.
«Вопросы у нас были стандартные — насколько пропускная способность тех или иных примыканий и пересечений соответствует ожидаемой интенсивности. У нас, как правило, все ограничения связаны не с количеством полос даже, а со схемой примыканий.
Если у нас примыкание в разных уровнях обеспечивает пропускную способность, то пересечения в одном уровне гораздо менее эффективно. Тут все примыкания и пересечения в одном уровне»,
— говорит Стефанов.
О том, что схему ещё предстоит дорабатывать, сообщил и Анатолий Локоть у себя на странице в Facebook.
«Самый сложный объект — развязка на площади Лыщинского. <...> Были варианты построить развязку в несколько уровней, но это требовало больших площадей — для разворотов, подъездов и других целей.
Решили опираться на имеющуюся схему, которая будет существенно модернизирована», — рассказал Локоть.
В конце апреля министерство строительства Новосибирской области объявило о поиске подрядчика для строительства нового ЛДС — на спортивное здание власти готовы потратить до 5,7 миллиарда рублей.
20 мая стало известно, что в качестве подрядчика выбрали московскую компанию «Элинальфа» — она работает над проектами в Москве, Подмосковье, Пермском, Ставропольском и Красноярском краях, Смоленской, Ярославской и Ленинградской областях. Кроме спортивных сооружений компания строит административные здания, гостиницы, общежития, энергетические центры и многоквартирные дома.