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Власти назвали дату открытия новой станции метро на левом берегу

«Спортивную» откроют к началу молодежного чемпионата мира по хоккею

Президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель приехал проверить, как Новосибирск готовится к МЧМ-2023
Президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель приехал проверить, как Новосибирск готовится к МЧМ-2023


Президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель прибыл в Новосибирск, чтобы обсудить подготовку к молодёжному чемпионату мира по хоккею. В мае Новосибирск официально выбрали столицей турнира, сам чемпионат пройдёт в 2023 году.


Матчи чемпионата мира должны пройти на новой ледовой арене. Для будущего ЛДС власти выделили участок в 11,4 га на улице Немировича-Данченко рядом с запланированной станцией метро «Спортивная». 


Рене Фазель поблагодарил Александра Карелина, Александра Жукова и Игоря Левитина за то, что ему организовали поездку. «Особенно приятно быть в Сибири, в Новосибирске. Это будет замечательный опыт для молодых людей из 9 стран побывать в этой части света. Получить опыт сибирский, попробовать самые вкусные сибирские пельмени», — заявил глава федерации. Как стало известно на сегодняшнем совещании, молодые хоккеисты будут жить в отелях категории 4* и 5*.


Губернатор Андрей Травников на совещании рассказал, что старый ЛДС на улице Богдана Хмельницкого отреставрируют, чтобы он был запасной площадкой в дни проведения чемпионата.


На этом же совещании стали известны даты сдачи ключевых объектов: станцию метро «Спортивная» откроют 15 апреля 2022 года, саму ледовую арену — 30 июня 2022-го.


После совещания чиновники вместе с Рене Фазелем отправились на берег Оби, чтобы посмотреть место, где появится новый ЛДС.



В конце августа Министерство спорта РФ и правительство Новосибирской области подписали соглашение о строительстве сразу нескольких крупных спортивных объектов.


«В соглашении прописан ряд конкретных мероприятий по развитию спорта, в том числе о строительстве спортивных сооружений, которые Новосибирская область ждёт. Спортивных сооружений как для массового спорта, так и для спорта высших достижений — это и волейбольный дворец спорта, строительство которого мы уже начали, и дворец спорта для хоккея, рассчитанный на 10 тысяч зрителей. Мы уверены, что он станет главным спортивным дворцом в Новосибирске, где будет проведены матчи чемпионата мира среди молодёжи», — заявил во время визита в Новосибирск министр спорта РФ Павел Колобков.

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