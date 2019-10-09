И это не 90-е. Как работники Хилокского рынка с кирпичами восстали против вооружённых бандитов

Корреспонденты НГС побывали на Хилокском рынке и поговорили с очевидцами конфликта Фото: Густаво Зырянов

Рэкетиры, бандиты, обязательная дань за право работать, сожженые и разбитые кирпичами иномарки — это не лихие девяностые, а реалии Хилокского рынка, где 7 октября произошла перестрелка. В конфликте, по словам очевидцев, участвовали около двухсот человек. Журналист НГС отправился на окраину Новосибирска и узнал не только причины вооружённого столкновения, но и как на протяжении нескольких лет на Хилокском рынке специальные люди собирали дань с работников и водителей грузовых фур. «А вы думаете, что-нибудь изменится, если я расскажу, что знаю? — с надеждой смотрит на меня водитель фуры, оказавшийся свидетелем конфликта в районе Хилокского рынка со стрельбой и сгоревшим автомобилем Infiniti. — Хоть бы прочитали это где-нибудь наверху, может, что-то бы и изменилось, а то даже заявления в полицию не помогают».

Дальнобойщик согласился рассказать обо всём, но попросил не называть свое настоящее имя — боится, что слова больно аукнутся ему.

Всё произошло неподалеку от мусорного полигона, между этими двумя корпусами Фото: Густаво Зырянов

Николай возит товар на Хилокский рынок из ближнего зарубежья. Последние несколько лет, по его словам, на рынке работают некие фирмы, по сути — бандитские группировки, которые собирают дань как с водителей фур, так и с предпринимателей. С машины берут по 1500 рублей. Не трогают только большегрузы с российскими номерами да группу водителей из Дагестана.



Жизнь на месте вооружённого конфликта идет как обычно: водители фур едят арбузы и сушат бельё Фото: Густаво Зырянов

Правда, преподносится это всё в цивилизованном виде: руководители «фирм» имеют даже визитки, а их деятельность заключается в оказании сопроводительных услуг водителям — запчасти достать или какие ещё вопросы решить. Николай перечисляет имена руководителей этих группировок: Тамерлан, Женя, Слон, Женя-Дима… Между собой эти «фирмы» отношения не выясняют, рынок поделен: кто-то контролирует одни направления, кто-то — другие.

С журналистами здесь если и соглашаются общаться, то обязательно просят не называть имён и убрать фотокамеры Фото: Густаво Зырянов

Не, сейчас не девяностые. Законы-то другие. Раньше челюсть выбивали, а теперь спокойно подходят и спрашивают: «С кем работаешь?». Водитель одной из фур

Возрождение порядков из 90-х началось, по словам работников рынка, примерно 10 лет назад.

«Первыми начали снимать дань новосибирские курды с курдов. Потом подтянулись другие. Короче, хочешь узнать подробнее, очки тёмные надень, подойди к любому водителю и спроси: "С кем работаешь?"». Тебя примут за новенького [сборщика], всё скажут и даже телефон главного дадут», — объясняет Николай. Один из лидеров таких группировок, по словам водителя, при опросе водителей, кому они платят дань, рисует мелом на машинах крестики: чтобы не перепутать и два раза не подходить к одной и той же фуре.

По словам работников рынка и водителей фур, здесь уже много лет специальные бригады собирают дань Фото: Густаво Зырянов

Дань платят не только водители большегрузов, но и владельцы различных торговых точек, которые расположены вокруг рынка. Подвозивший корреспондентов НГС на Хилокский рынок таксист рассказал, что раньше работал здесь на разгрузке арбузов и был свидетелем, как постоянно горел павильон ритуальных услуг. По официальной версии, от короткого замыкания. Но ходили разговоры, что хозяин павильона отказывался платить бандитам. Магазин сгорал и отстраивался трижды. Потом «короткие замыкания» прекратились. «Вероятно стал платить», — усмехается таксист.

У этого разрушенного строения восставшие торговцы набирали битый кирпич и закидали им бандитов Фото: Густаво Зырянов

Водитель фуры Николай, вспоминая вооружённый конфликт 7 октября, заметил: участвовали в нём непосредственные работники рынка определенной национальности и той же национальности работники «фирмы» некого Тамерлана (по другим сведениям, Тамерлан — это не имя руководителя группировки, а название ОПГ). «Тамерлановские» стреляли, работники рынка в ответ бросали битые кирпичи.

Битые кирпичи ровным слоем усыпали всё боле битвы Фото: Густаво Зырянов

Как утверждают хилокские торговцы, задолго до конфликта один из предпринимателей взял на рынке в аренду склад, а когда узнал, что помимо официальной оплаты надо платить ещё и бандитам, взбунтовался. Заявление силовикам ничего не решило. Выяснение отношений случилось недалеко от рынка возле мусорного полигона в районе обеда 7 октября.

Уличный холодильник для напитков возле одной из торговых точек: сюда попал один из выстрелов Фото: Густаво Зырянов

«Сначала был просто выстрел. Мы даже ничего и не поняли. Смотрим, один с палкой бежит и с топором. И потом вся толпа побежала… Первый выстрел, потом — второй, потом — третий, затем началась перестрелка. Охранник у нас — мальчишка молодой, подошёл, говорит, мол, успокойтесь, давайте по-хорошему поговорим… В 13:47 это началось. Хорошая была перестрелка, час с лишним точно кононадило», — заглядывает в свой телефон, словно сверяясь с какими-то пометками, работник рынка Арсентий.



По словам Арсентия, участковый с полицейскими на УАЗе приехали примерно через час после первых выстрелов. Очевидцы утверждают: никто из полицейских в воздух не стрелял и никто на участкового толпой не шёл. Наоборот, по их словам, работники рынка увидели в подоспевших полицейских помощь. Однако сотрудники правоохранительных органов повели себя осторожно и только поставили свой автомобиль между людьми Тамерлана и разъярённой толпой из 200 торговцев.

Такие гильзы очевидцы находили на земле после перестрелки Фото: Густаво Зырянов

При появлении полиции откуда-то сбоку вырулила «Газель» и задом поехала в сторону стрелявших. Прикрываясь микроавтобусом, вперёд побежала и вся толпа — с обрезками труб, ломами, топорами, на бегу кидая в сторону «тамерлановцев» кирпичи.

«Он (водитель «Газели». — Прим. ред.) прям задом как двинул в сторону бандитов. На скорости. Представь, будто танк идёт. Он только задом развернулся, у него же стекла заднего обзора есть, и поехал. А за ним как пехота — рабочие с базара с кирпичами, палками», — рассказывает водитель Николай.

Вероятной причиной конфликта 7 октября стали поборы с предпринимателя, который арендовал на рынке склад, но не хотел платить помимо аренды ещё и бандитам Фото: Густаво Зырянов

Вооружённые люди пытались остановить «Газель» дробью из винчестера, но не выдержали и кинулись бежать в сторону мусорной свалки, бросив на месте Toyota Camry и Volkswagen. Автомобили тут же были разбиты и закиданы кирпичами. Арсентий уверяет, что слышал, как крушившие иномарки кричали: «Мы вам эти машины купили, мы их и забрали!».

Расстрелянная «Газель» и сгоревшая Infiniti Видео: Илья Калинин

Один из стрелявших прорвался на Infiniti сквозь торговцев и газанул в сторону выезда с территории. Но далеко уехать Infiniti не получилось: машину окружили, правда, водителю удалось сбежать. Тогда разъярённая толпа разбила иномарку и попыталась её перевернуть. Не получилось. В итоге автомобиль загорелся. Во время перестрелки пострадали, как утверждают местные, шесть человек. В пресс-службе новосибирского Минздрава в день конфликта сообщили, что обратившихся за медицинской помощью было пятеро.

Очевидцы засняли на видео людей, устроивших стрельбу на рынке на улице Малыгина Видео: читатель НГС



Один из очевидцев рассказал корреспонденту НГС, что «Тамерлан» возглавляет «Рашид с Первомайки».

«Там тёрка с бандитами, которые собирают налоги с фур. Людей это достало, и они восстали. И это всё будет продолжаться, пока бандитов не посадят. <…> Банда какого-то Рашида. 90-е даже не вернулись в Новосибирск, они и не уходили. Люди боятся рассказывать об этом, потому что у них дети, семьи. Их закошмарили. Банды меняются. Уйдёт "Тамерлан" — придут другие. Схема простая: "Мы вас крышуем, а вы нам платите". Они отбирают у людей всё. Могут сжечь машину, отобрать товар. Приезжают с автоматами боевыми, с пневматикой. За фуру они берут от 1000 до 3000 рублей. А в день таких фур сколько приезжает? Это на Хилокском и на Малыгинском так. Работники рынка обращались в полицию (копии нескольких обращений имеются в распоряжении редакции НГС. — Прим. ред.). В ответ отписки», — рассказал корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией.

Скриншот переписки, в котором очевидцы рассказывают о событиях 7 октября Фото: читатель НГС

В распоряжении редакции НГС есть копии заявлений в полицию, датированные январём, февралём и мартом 2019 года. Согласно этим документам, работники Хилокского рынка несколько раз обращались в МВД с жалобами и заявлениями на ОПГ «Тамерлан».

Одно из заявлений, в котором упоминается Тамерлан и его ОПГ Фото: читатель НГС

В одном из документов указан номер некоего Абдурашида, который, по словам заявителя, возглавляет ОПГ «Тамерлан». Корреспондент НГС попытался позвонить по указанному номеру, но телефон абонента оказался вне зоны действия сети. Источник редакции сообщил, что глава «Тамерлана» по имени Рашид (Абудрашид) — гражданин России. Он живёт в Первомайском районе Новосибирска.

Торговцы написали несколько заявлений в полицию, но никакой реакции от правоохранительных органов не последовало Фото: читатель НГС

О факте сбора дани на рынке говорит и депутат Законодательного собрания Алексей Александров. По его данным, 7 октября конфликт на рынке случился именно с представителями «Тамерлана».

«У меня есть информация, что они пытаются оказывать услуги по юридическому сопровождению людей, которые едут с ближнего зарубежья. Решают проблемы на дорогах. Видимо, они предложили требования, за те услуги, которые они не оказывают. А люди не захотели платить и возник конфликт. А что там было дальше — должны объяснять правоохранительные органы, — рассказал корреспонденту НГС Алексей Александров.

Нападавшие с оружием, которых оттеснила толпа из двухсот работников рынка, скрылись на мусорном полигоне Фото: Густаво Зырянов

Согласно данным Контур.Фокус, в Новосибирской области зарегистрировано несколько организаций с названием «Тамерлан». Некоторые из них занимались охранной деятельностью, но сегодня числятся как «прекратившие деятельность». Также, согласно Контур.Фокус, есть ООО «Тамерлан», которое занимается оптовой торговлей овощами и фруктами. Директором ООО является Абдирашид Ахмедов. Связаться с предпринимателем не удалось.

Работники рынка не верят, что ситуация изменится Фото: Густаво Зырянов