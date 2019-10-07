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Горящий «Инфинити», драка и стрельба: на Хилокский рынок приехал ОМОН (фото с места)

Автоинспекторы перекрывают движение по улице недалеко от Хилокского рынка

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Стрельбу слышали недалеко от Хилокского рынка и от рынка на Малыгина

Стрельбу слышали недалеко от Хилокского рынка и от рынка на Малыгина

Сегодня днём 7 октября в Ленинском районе Новосибирска возле рынка на Малыгина открыли стрельбу.

Очевидец рассказал корреспонденту НГС, что сейчас на месте на улице Малыгина полиция и толпа людей. При этом в ТЦ «Хилокский» сообщили, что происшествий на их территории не было.

Очевидцы в группе «Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте» сообщают, что перед стрельбой была драка.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что пока не могут прокомментировать ситуацию.

Вы знаете, по какой причине началась стрельба? Знакомы с участниками конфликта? Или вы были на месте происшествия, у вас есть фото или видео? Свяжитесь с дежурным журналистом по WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, либо через почту news@ngs.ru / кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Елена Громкова

Очевидцы прислали видео с горящим автомобилем, снятым вблизи.

Елена Громкова

По информации от корреспондента, сейчас полиция время от времени вывозит по два-три человек с места происшествия. Корреспондент подтвердил на месте, что адрес дома, возле которого стоит сгоревший автомобиль, — Малыгина, 9/1, там и была стрельба с дракой.

Елена Громкова

Сгоревший автомобиль привлёк внимание множества людей.

Елена Громкова

На месте  работает большое количество полиции и сотрудников ОМОНа.

Елена Громкова

Читатель поделился с редакцией видео, на котором видно, что автомобиль горит.

Елена Громкова

Сейчас сгоревший автомобиль стоит недалеко от въезда на Клещихинское кладбище.

Елена Громкова

Как сообщает с места происшествия наш корреспондент, местные жители рассказывают, что конфликт произошёл из-за подожженного автомобиля «Инфинити». 

Елена Громкова

Пользователи 2ГИС сообщают, что на улицу Малыгина сейчас не проехать со стороны Хилокской — «не пропускают сотрудники».

По Малыгина сейчас не проехать

По Малыгина сейчас не проехать

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    КОММЕНТАРИИ (55)

    Академовский
    7 окт 2019 в 16:03

    НГС, комментарии к статьям превратились в шоу уродов, вы или их приведите в норму, либо закройте, ибо как ресурс это начинает терять свою привлекательность, чоп, богаткова, тесла, пенсионерка, независимо от статьи, смерть, горе, радость везде они...

    Интернет серфер
    7 окт 2019 в 15:56

    Здравствуйте 90-е, откуда вышли туда и пришли . Стабильность .

    Вася
    7 окт 2019 в 15:57

    Кризис по нарастающей возвращает худший вариант 90-х