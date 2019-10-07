Горящий «Инфинити», драка и стрельба: на Хилокский рынок приехал ОМОН (фото с места)

Стрельбу слышали недалеко от Хилокского рынка и от рынка на Малыгина

Сегодня днём 7 октября в Ленинском районе Новосибирска возле рынка на Малыгина открыли стрельбу.

Очевидец рассказал корреспонденту НГС, что сейчас на месте на улице Малыгина полиция и толпа людей. При этом в ТЦ «Хилокский» сообщили, что происшествий на их территории не было.

Очевидцы в группе «Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте» сообщают, что перед стрельбой была драка.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что пока не могут прокомментировать ситуацию.

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