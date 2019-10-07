Горящий «Инфинити», драка и стрельба: на Хилокский рынок приехал ОМОН (фото с места)

Очевидцы прислали видео с горящим автомобилем, снятым вблизи.
По информации от корреспондента, сейчас полиция время от времени вывозит по два-три человек с места происшествия. Корреспондент подтвердил на месте, что адрес дома, возле которого стоит сгоревший автомобиль, — Малыгина, 9/1, там и была стрельба с дракой.
Сгоревший автомобиль привлёк внимание множества людей.
На месте работает большое количество полиции и сотрудников ОМОНа.
Читатель поделился с редакцией видео, на котором видно, что автомобиль горит.
Сейчас сгоревший автомобиль стоит недалеко от въезда на Клещихинское кладбище.
Как сообщает с места происшествия наш корреспондент, местные жители рассказывают, что конфликт произошёл из-за подожженного автомобиля «Инфинити».
Пользователи 2ГИС сообщают, что на улицу Малыгина сейчас не проехать со стороны Хилокской — «не пропускают сотрудники».