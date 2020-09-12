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В ДТП на Серафимовича столкнулись два автомобиля — трое человек пострадали

Всех пострадавших доставили в больницу

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Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД

Днём 12 сентября в Ленинском районе Новосибирска столкнулись автомобили Skoda Rapid и Volkswagen Polo. В аварии пострадали водитель «Фольксвагена» и двое пассажиров.

— Водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем Skoda Rapid, двигаясь по улице Серафимовича со стороны улицы Титова с левым поворотом на улицу Степную, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo под управлением водителя 1973 года рождения. В результате данного столкновения пострадал водитель автомобиля Volkswagen и его двое пассажиров: женщина с ребёнком примерно 8 лет, — сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавших доставили в больницу, характер травм сейчас уточняется. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают обстоятельства происшествия.

Другая авария, в которой пострадал ребёнок, произошла в середине июля. Тогда в кювет слетела машина, где находился 4-летний ребёнок.

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ДТПЛенинский районребенок
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