В ДТП на Серафимовича столкнулись два автомобиля — трое человек пострадали

Днём 12 сентября в Ленинском районе Новосибирска столкнулись автомобили Skoda Rapid и Volkswagen Polo. В аварии пострадали водитель «Фольксвагена» и двое пассажиров.



— Водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем Skoda Rapid, двигаясь по улице Серафимовича со стороны улицы Титова с левым поворотом на улицу Степную, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo под управлением водителя 1973 года рождения. В результате данного столкновения пострадал водитель автомобиля Volkswagen и его двое пассажиров: женщина с ребёнком примерно 8 лет, — сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.