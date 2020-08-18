Новосибирский баскетболист Алексей Устиновский умер на турнире по стритболу

В минувший понедельник, 17 августа, во время соревнований умер баскетболист из Новосибирска Алексей Устиновский.



— На турнире по стритболу остановилось сердце у Алексея Устиновского. Мы знали его как опытного игрока команды «Юго-Запад», доброго и мудрого человека, хорошего отца, который воспитывал будущее поколение баскетболистов, — сообщается в «НБА — Новосибирская Баскетбольная Ассоциация».

Прощание с Алексеем состоится в среду, 19 августа, по адресу улица Немировича-Данченко, 134/3. Прощальный зал № 1.