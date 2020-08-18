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Новосибирский баскетболист Алексей Устиновский умер на турнире по стритболу

У спортсмена остановилось сердце

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Алексею Устиновскому был 41 год

Алексею Устиновскому был 41 год

В минувший понедельник, 17 августа, во время соревнований умер баскетболист из Новосибирска Алексей Устиновский.

— На турнире по стритболу остановилось сердце у Алексея Устиновского. Мы знали его как опытного игрока команды «Юго-Запад», доброго и мудрого человека, хорошего отца, который воспитывал будущее поколение баскетболистов, — сообщается в «НБА — Новосибирская Баскетбольная Ассоциация».

Прощание с Алексеем состоится в среду, 19 августа, по адресу улица Немировича-Данченко, 134/3. Прощальный зал № 1.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Алексея.

В прошлом ноябре пауэрлифтер из Новосибирска 44-летний Олег Сайденцаль умер от инфаркта.

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