«Как это без мяса и жареной картошки?»: колонка сыроеда с 10-летним стажем

Многие из нас хотя бы раз в жизни садились на диету (и не всегда удачно). Кому-то диета приносила удовольствие, а кто-то радостно выдыхал спустя неделю и возвращался к привычному образу жизни. Но есть люди, которые годами соблюдают определенный образ жизни и тип питания. Новосибирец Алексей Тябин — как раз из таких. Он уже 10 лет соблюдает придерживается сыроедчества и вегетарианства. Публикуем его авторскую колонку.



10 лет назад я пришел к сыроедению. В гостях на глаза попалась брошюра, открыл посмотреть, а первая фраза такая: «Как было бы хорошо, если бы наша медицина была права...». Взял почитать, и эта книжка перевернула мою жизнь. Там очень структурировано были разложены многие вопросы, которыми я интересовался, в том числе и про питание. В ней было так четко расписано, как алкоголь, мясо и все жарено-копченое деструктивно влияют на организм, что я решил отказаться от этих продуктов. Это стало первым шагом на пути к сыроедению.