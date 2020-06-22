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Алексей Тябин

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«Как это без мяса и жареной картошки?»: колонка сыроеда с 10-летним стажем

Правда ли, что еда влияет на наше здоровье? Автор колонки расскажет свой опыт смены образа жизни

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Основу рациена новосибирца Алексея Тябина составляют овощи, фрукты, орехи

Основу рациена новосибирца Алексея Тябина составляют овощи, фрукты, орехи

Многие из нас хотя бы раз в жизни садились на диету (и не всегда удачно). Кому-то диета приносила удовольствие, а кто-то радостно выдыхал спустя неделю и возвращался к привычному образу жизни. Но есть люди, которые годами соблюдают определенный образ жизни и тип питания. Новосибирец Алексей Тябин — как раз из таких. Он уже 10 лет соблюдает придерживается сыроедчества и вегетарианства. Публикуем его авторскую колонку.

10 лет назад я пришел к сыроедению. В гостях на глаза попалась брошюра, открыл посмотреть, а первая фраза такая: «Как было бы хорошо, если бы наша медицина была права...». Взял почитать, и эта книжка перевернула мою жизнь. Там очень структурировано были разложены многие вопросы, которыми я интересовался, в том числе и про питание. В ней было так четко расписано, как алкоголь, мясо и все жарено-копченое деструктивно влияют на организм, что я решил отказаться от этих продуктов. Это стало первым шагом на пути к сыроедению.

Как я стал сыроедом

Позже в мою жизнь вошел интернет. Я стал чаще посещать форумы по саморазвитию и на одном из них наткнулся на термин «сыроедение». Далее — первая книга о сыроедении, она тоже очень сильно меня впечатлила, так как полностью перевернула мое представление о пище. Я начал глубже изучать эту тему, решил попробовать перейти на такое питание: все авторы, как один, доказывали, что это полезно. У меня не было каких-то проблем со здоровьем, которые я хотел решить сыроедением, но для себя понял, что это то, что надо для качественной и здоровой жизни в будущем.

Поначалу было фанатичное отношение: я жестко ограничивал себя в еде. Держался чисто на одной силе воли, чтобы питаться только сырыми продуктами. Это было очень тяжелое время — всю жизнь ел мясо, а тут надо начать жить без него. Как без него и без жареной картошки-то? А что есть тогда? Но идея супер-здоровья крепко засела в мозгу и подпитывала мою решимость и силу воли. Первые годы я постоянно хотел есть, ничем не мог заглушить чувство голода. Чем бы я ни забивал живот, чувство голода не ослабевало.

Сейчас Алексей не жалуется на здоровье

Сейчас Алексей не жалуется на здоровье

Еще поначалу было сильное рвение всем открывать глаза на правду — как важно изменить образ питания, как вредно есть мясо и жареную картошку. Столько негатива собирал, ужас просто! Потом я понял, что доказывать и убеждать — очень неблагодарное занятие, которое только отнимает и время, и нервы, и силы. Постепенно это рвение прошло.

Что изменилось в моей жизни

До сыроедения я занимался закаливанием (зимой обливался из ведра во дворе и в ванне) и не жаловался на мерзлявость. Но в какой то момент на сыроедении я начал мерзнуть, потом это прошло. Что касается питания, то в условиях сибирского города зимой нет каких-то особых трудностей. Круглый год в магазинах есть свежие сезонные фрукты со всего мира. Июнь-ноябрь, понятно, в это время всё находится в избытке. Потом цитрусовые начинают возить до марта-апреля. Потом начинаются яблоки свежего урожая. С овощами, семенами, орехами и медом вообще никаких проблем, потому что их у нас полно круглый год. Сейчас у меня основной прием пищи происходит вечером, поэтому целый день спокойно обхожусь без еды. Но это не значит, что я не беру ничего в рот: вода, мед, чай, фрукты потребляются в течение дня.


Как правило, сыроедение всегда стоит рядом с веганством и соответствующим отношением к животному и растительному миру и к планете в целом. Еще теперь знаю, что здоровье — это комплексный подход, включающий питание, дыхание, закаливание, физкультуру и образ мыслей. Практикуя сыроедение, неизбежно сталкиваешься и с остальными аспектами здорового образа жизни, изучаешь их и добавляешь в свою жизнь.

Среди полезных привычек Алексей нашел для себя аэро-йогу

Среди полезных привычек Алексей нашел для себя аэро-йогу

Как жить без мяса и «молочки»?

Я не готов утверждать, что человечеству не нужны мясо и молочные продукты — я вырос на них. Но я знаю семьи, которые успешно растят детей без мяса и «молочки». Можно ли обойтись без них? Можно, это факт. Сейчас я считаю, что когда организм молодой, то он способен переработать практически всё, что угодно для своих нужд, даже фастфуд любого качества. Хотя, конечно, важна мера. И важно наличие здоровой пищи.

У меня нет никаких претензий к своему здоровью: нет болячек, редко болею ОРВИ и, когда это бывает, то проходит быстро и в легкой форме. Питание сейчас почти вегетарианское. Почти, потому что я вернул в рацион рыбу и морепродукты. Не потому, что я без них совсем не могу, скорее в качестве подстраховки. В рыбе есть витамин B12 и незаменимые аминокислоты, она очень легко усваивается организмом. Главное правило — это ежедневное наличие свежих овощей в рационе. Именно овощей: они и благоприятно воздействуют на кишечник, и дают витамины, и питают микрофлору сырой клетчаткой. К овощам я добавляю различные вегетарианские блюда. Мое любимое — это гречка.

Что я ценю в том состоянии, к которому я пришел, так это свобода от пищевой зависимости. То есть я могу жить без еды сутки и вечером не умирать от голода. И мне неважно, что есть поесть: я могу и простой капустой наесться. Вот это очень полезное свойство: и практичное, и приятное!

Пробовали образы жизни с необычным питанием — вегетарианство, веганство, сыроедение, фрукторианство?

    Что ещё почитать о вегетарианстве?

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    Интересна и история любви вегетарианки и владельца бургерной. Они всю жизнь были рядом, но не знали друг о друге.

    Стать автором рубрики «Мнения» может любой житель Новосибирска. У вас есть своя точка зрения на события, которые происходят в городе? Вы хотите поделиться интересной историей о жизни? Рассказать о собственном опыте? Вы можете написать или надиктовать свою авторскую колонку, связавшись с редакцией НГС по телефону +7 982 781–74–07 (можно СМС, Viber, WhatsApp, Telegram).

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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    вегетарианская кухнясыроедениепитаниездоровье
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