На Михайловской набережной хотят установить памятник подводной лодке — показываем проект

В Новосибирске на Михайловской набережной планируют установить памятник подводной лодке «Новосибирский комсомолец».
С инициативой выступила общественная организация ветеранов силовых структур «Союз силовых структур Родины». Мэрия объявила общественные обсуждения.
— Это хорошая инициатива. Я ее поддерживаю. Если решение будет принято, то памятник будет установлен за счет общественной организации, — рассказала корреспонденту НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Опубликован и проект памятника. Предложения и замечания по нему будут приниматься с 9 июня по 22 июня 2020 года.
Справка: Первая подлодка — «Новосибирский комсомолец» — была построена во время Великой Отечественной. Позднее ее затопили в Балаклавской бухте, чтобы проводить на ней тренировки водолазов. Вторая лодка — тоже «Новосибирский комсомолец» — спущена на воду в 1981 году, списана в 1998 году. В качестве музея стоит на берегу Тушинского водохранилища в Москве.
В 2011 году в Новосибирске на набережной планировали организовать собственный музей из подлодки «Новосибирск», но проект так и не был реализован.
В начале февраля в этом году на пересечении Красного проспекта и улицы Северной вновь установили БМП — памятник «Ветеранам боевых действий». Памятник обновили — теперь его украшают скульптуры четырёх военных.