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На Михайловской набережной хотят установить памятник подводной лодке — показываем проект

Оплачивать изготовление и установку памятника должна будет общественная организация

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Предложения и замечания по памятнику будут приниматься&nbsp;с 9 июня по 22 июня 2020 года

Предложения и замечания по памятнику будут приниматься с 9 июня по 22 июня 2020 года

В Новосибирске на Михайловской набережной планируют установить памятник подводной лодке «Новосибирский комсомолец».

С инициативой выступила общественная организация ветеранов силовых структур «Союз силовых структур Родины». Мэрия объявила общественные обсуждения.

— Это хорошая инициатива. Я ее поддерживаю. Если решение будет принято, то памятник будет установлен за счет общественной организации, — рассказала корреспонденту НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Опубликован и проект памятника. Предложения и замечания по нему будут приниматься с 9 июня по 22 июня 2020 года.

Поставить памятник субмарине — инициатива «Союза силовых структур Родины»

Поставить памятник субмарине — инициатива «Союза силовых структур Родины»

Если памятник пройдёт общественные слушания, его поставят за счёт средств организации

Если памятник пройдёт общественные слушания, его поставят за счёт средств организации

Сейчас проект памятника опубликован на сайте мэрии

Сейчас проект памятника опубликован на сайте мэрии

Справка: Первая подлодка — «Новосибирский комсомолец» — была построена во время Великой Отечественной. Позднее ее затопили в Балаклавской бухте, чтобы проводить на ней тренировки водолазов. Вторая лодка — тоже «Новосибирский комсомолец» — спущена на воду в 1981 году, списана в 1998 году. В качестве музея стоит на берегу Тушинского водохранилища в Москве.

В 2011 году в Новосибирске на набережной планировали организовать собственный музей из подлодки «Новосибирск», но проект так и не был реализован.

В начале февраля в этом году на пересечении Красного проспекта и улицы Северной вновь установили БМП — памятник «Ветеранам боевых действий». Памятник обновили — теперь его украшают скульптуры четырёх военных.

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