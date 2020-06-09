На Михайловской набережной хотят установить памятник подводной лодке — показываем проект

Справка: Первая подлодка — «Новосибирский комсомолец» — была построена во время Великой Отечественной. Позднее ее затопили в Балаклавской бухте, чтобы проводить на ней тренировки водолазов. Вторая лодка — тоже «Новосибирский комсомолец» — спущена на воду в 1981 году, списана в 1998 году. В качестве музея стоит на берегу Тушинского водохранилища в Москве.



В 2011 году в Новосибирске на набережной планировали организовать собственный музей из подлодки «Новосибирск», но проект так и не был реализован.

В начале февраля в этом году на пересечении Красного проспекта и улицы Северной вновь установили БМП — памятник «Ветеранам боевых действий». Памятник обновили — теперь его украшают скульптуры четырёх военных.