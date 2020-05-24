Вечером в воскресенье, 24 мая в центре Новосибирска, где вчера ночью прошла скандальная вечеринка, дежурит полиция.
По наблюдению корреспондента НГС, на пересечении улиц Советской и Ленина стояло сразу три полицейских машины. Из одной через громкоговоритель можно услышать предупреждения об угрозе распространения коронавируса.
Как сообщили очевидцы, на перекрёстке выступала известная в Новосибирске музыкальная группа «Рви Меха — Оркестр!». Однако сотрудники МВД посадили их в служебную машину и увезли.
— Они здесь играли, мы слушали. А потом приехали полицейские с собакой, прервали их выступление и вот увозят, — рассказала очевидица.
Стоит заметить, что людей в центре города всё равно очень много.
Ранее полиция сообщила о том, что личности организаторов и участников вечеринки на Ленина установлены.