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Тема дня Толпа устроила незаконную вечеринку на Ленина

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Полиция следит за тем, что происходит в центре города&nbsp;

Полиция следит за тем, что происходит в центре города 

Вечером в воскресенье, 24 мая в центре Новосибирска, где вчера ночью прошла скандальная вечеринка, дежурит полиция.

По наблюдению корреспондента НГС, на пересечении улиц Советской и Ленина стояло сразу три полицейских машины. Из одной через громкоговоритель можно услышать предупреждения об угрозе распространения коронавируса.

На Ленина находится несколько полицейских машин

На Ленина находится несколько полицейских машин

Как сообщили очевидцы, на перекрёстке выступала известная в Новосибирске музыкальная группа «Рви Меха — Оркестр!». Однако сотрудники МВД посадили их в служебную машину и увезли.

— Они здесь играли, мы слушали. А потом приехали полицейские с собакой, прервали их выступление и вот увозят, — рассказала очевидица.

Очевидцы рассказали, что участников группы «Рви Меха — Оркестр», которая выступала на пересечении Советской и Ленина, забрала полиция

Очевидцы рассказали, что участников группы «Рви Меха — Оркестр», которая выступала на пересечении Советской и Ленина, забрала полиция

Стоит заметить, что людей в центре города всё равно очень много.

Людей тем не менее много. И на полицейских мало кто обращает внимание

Людей тем не менее много. И на полицейских мало кто обращает внимание

Возле гостиницы «Центральная» сидят люди

Возле гостиницы «Центральная» сидят люди

Полицейские приехали с собаками

Полицейские приехали с собаками

Ранее полиция сообщила о том, что личности организаторов и участников вечеринки на Ленина установлены.

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Коронавирус в НовосибирскеВечеринка
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