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В МВД проверят, за кем замужем 19-летняя сибирячка, записавшая клип про воровское единство

Девушка учится на дознавателя и утверждает, что является женой действующего сотрудника полиции

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19-летняя Арина Миронова часто выставляет в соцсетях фотографии в полицейской форме&nbsp;

19-летняя Арина Миронова часто выставляет в соцсетях фотографии в полицейской форме 

Полиция проверит родственные связи 19-летней жительницы Новосибирска Арины Мироновой — поводом для этого послужил ее клип «Воровская звезда», который Арина выложила в Сети под псевдонимом Раскольникова.

— По данному факту главным управлением МВД России по Новосибирской области проводится проверка, в ходе которой будут проверены сведения, изложенные СМИ в сети Интернет, касающиеся автора публикации данного ролика, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областного ГУ МВД.

В клипе главная героиня рассказывает про «делюгу» по статье 159 (мошенничество), после которой ее отправили в исправительное учреждение, после чего, как утверждает автор песни, «на ключицах засияли звезды воровские». Лирическая героиня всячески подчеркивает свое негативное отношение к «мусорским понятиям», ибо «не поймут легавые единство арестантское».

Клип снимали в том числе возле ворот СИЗО №3, а сама Арина успевает появиться перед зрителями в разных образах — от спортивного костюма и тюремной робы до облегающего платья с «воровскими звездами» на ключицах.

Арина Миронова

Девушка утверждает, что учится в Сибирском институте управления и в будущем планирует стать дознавателем полиции, а ее муж — действующий сотрудник полиции. Именно этот факт и планируют проверить сотрудники полиции. Судя по странице в социальных сетях Арины Мироновой, ее мужа зовут Алексей Гаршилин.

Если вы знаете, кем работает Алексей Гаршилин, свяжитесь с нашим криминальным журналистом по номеру 8 953 775–22–29. Можно анонимно.

Недавно в МВД решили уволить начальницу участковых Елену Устинову, которая стала известна после появления в интернете голосовых сообщений, в которых она требовала от каждого района ежедневно сдавать по 8–10 протоколов, оформленных на нарушителей режима самоизоляции. В одном из сообщений она уточняла, что это распоряжение Юрия Юрьевича. Это имя сразу связали с руководителем новосибирской полиции Юрием Стерликовым. Вскоре после скандала с Устиновой Стерликов написал рапорт об увольнении. НГС вспомнил 6 самых скандальных историй, которые произошли во время его работы.

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В пресс-службе Сибирского института управления рассказали, что Арина Миронова уже не является студенткой этого вуза — ее отчислили в апреле из-за неуспеваемости.

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