В МВД проверят, за кем замужем 19-летняя сибирячка, записавшая клип про воровское единство

Полиция проверит родственные связи 19-летней жительницы Новосибирска Арины Мироновой — поводом для этого послужил ее клип «Воровская звезда», который Арина выложила в Сети под псевдонимом Раскольникова.



— По данному факту главным управлением МВД России по Новосибирской области проводится проверка, в ходе которой будут проверены сведения, изложенные СМИ в сети Интернет, касающиеся автора публикации данного ролика, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областного ГУ МВД.

В клипе главная героиня рассказывает про «делюгу» по статье 159 (мошенничество), после которой ее отправили в исправительное учреждение, после чего, как утверждает автор песни, «на ключицах засияли звезды воровские». Лирическая героиня всячески подчеркивает свое негативное отношение к «мусорским понятиям», ибо «не поймут легавые единство арестантское».