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Лицо девушки обложили настоящими сибирскими пионами

Лицо девушки обложили настоящими сибирскими пионами

Новосибирский фотограф Екатерина Плотникова заняла призовое место в популярном европейском конкурсе WPE INTERNATIONAL PHOTOGRAPHERS AWARDS 2019.

В категории Fashion/Beauty её снимок девушки в красных пионах занял второе место.

— Это европейский конкурс, на который отправляют свои работы фотографы со всего мира. Решила попробовать поучаствовать. Пришло письмо о втором месте — это так неожиданно было, — рассказала корреспонденту НГС Екатерина Плотникова.

Она добавила, что денежный приз выплачивают только победителям, а за второе место она получила статуэтку со звездой.

— Фото было сделано для проекта «Лик природы». Я снимала портреты девушек с цветами. Поехали к знакомой девушке на дачу, у которой росли вот такие пионы. Мы их обрезали, обложили модель и сделали кадр, — объяснила фотограф.

Фотограф получили статуэтку-звезду

Фотограф получили статуэтку-звезду

В феврале фотограф сделала серию снимков, посвященную проблеме перепроизводства и загрязнению экологии. На фото модели позируют с пластиком, полиэтиленом, бумагой, алюминием, стружкой и в облаке газа.

В начале марта новосибирский фотограф Светлана Ерыгина провела фотосессию танцевального клуба в заброшенном здании — коллектив сам выбрал такую необычную локацию, и в итоге получились очень эффектные снимки.

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