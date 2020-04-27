Новосибирский фотограф Екатерина Плотникова заняла призовое место в популярном европейском конкурсе WPE INTERNATIONAL PHOTOGRAPHERS AWARDS 2019.

В категории Fashion/Beauty её снимок девушки в красных пионах занял второе место.



— Это европейский конкурс, на который отправляют свои работы фотографы со всего мира. Решила попробовать поучаствовать. Пришло письмо о втором месте — это так неожиданно было, — рассказала корреспонденту НГС Екатерина Плотникова.

Она добавила, что денежный приз выплачивают только победителям, а за второе место она получила статуэтку со звездой.