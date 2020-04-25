На улицу Тульскую в Новосибирске приехали пожарные из-за того, что горит мусор, — жители частного сектора боятся, что рядом с этим очагом пожара проходит газовая труба. Об этом журналисту НГС рассказала читательница Марина.
Строительный мусор находится напротив дома, расположенного по адресу Тульская, 311а.
— СГК у нас оставили мусор, так и не убрали мусор. Его кто-то поджёг. У нас пожар на улице, дым идёт, а там рядом идёт газовая труба: если всё это рванёт, мы все по очереди взлетим. Приехали пожарные, — говорит Марина.
Журналист НГС отправил запрос в СГК с просьбой прокомментировать ситуацию.
Ранее НГС делал репортаж о жизни жителей этой улицы — их возмущал ремонт теплотрассы рядом с домами. У одного из них у дома пошли трещины.