— СГК у нас оставили мусор, так и не убрали мусор. Его кто-то поджёг. У нас пожар на улице, дым идёт, а там рядом идёт газовая труба: если всё это рванёт, мы все по очереди взлетим. Приехали пожарные, — говорит Марина.

