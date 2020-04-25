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Сейчас на месте работают пожарные

Сейчас на месте работают пожарные

На улицу Тульскую в Новосибирске приехали пожарные из-за того, что горит мусор, — жители частного сектора боятся, что рядом с этим очагом пожара проходит газовая труба. Об этом журналисту НГС рассказала читательница Марина.

Строительный мусор находится напротив дома, расположенного по адресу Тульская, 311а.

Пожарные занимаются тушением&nbsp;

Пожарные занимаются тушением 

— СГК у нас оставили мусор, так и не убрали мусор. Его кто-то поджёг. У нас пожар на улице, дым идёт, а там рядом идёт газовая труба: если всё это рванёт, мы все по очереди взлетим. Приехали пожарные, — говорит Марина.

Туда же приехала и скорая

Туда же приехала и скорая

Журналист НГС отправил запрос в СГК с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее НГС делал репортаж о жизни жителей этой улицы — их возмущал ремонт теплотрассы рядом с домами. У одного из них у дома пошли трещины.

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пожарчастный секторСГКТульская
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