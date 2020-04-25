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Новосибирские власти запретили посещать парки — показываем, как это восприняли горожане

Люди рвут ограничительные ленточки, отодвигают барьеры и обходят их по газонам

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Порвав ленточку на вхоже в Сквер Славы неизвестный новосибирец аккуратно повесил свободный конец на ближайший кустик

Порвав ленточку на вхоже в Сквер Славы неизвестный новосибирец аккуратно повесил свободный конец на ближайший кустик

Новосибирские власти наложили запрет на посещение парков. Постепенно соответствующие объявления и красно-белые ограничительные ленты появились на входах в большинство городских зеленых зон.

Корреспондент НГС посмотрел, как новосибирцы соблюдают новые правила. Оказалось, что горожане запрет пока игнорируют.

Запреты пока не останавливают горожан

Запреты пока не останавливают горожан

Труднее всего, оказалось ограничить вход в Сквер Славы. Запретительные ленты здесь были сорваны прохожими еще ранним утром. Через этот парк проходит немало обычных пешеходных маршрутов. Так что спешащие на работу новосибирцы, возможно, даже не стали вчитываться в долгий текст на объявлениях.

Городские власти перекрыли подходы к Вечному Огню

Городские власти перекрыли подходы к Вечному Огню

Единственная зона в Сквере Славы, которая осталась закрытой красно-белыми ленточками — это сам монумент. Ещё недавно мэр Анатолий Локоть собирался провести на 9 Мая Парад Победы. А сейчас горожане не имеют права даже подойти к Вечному огню. В самом парке сегодня, впрочем, было немало людей: кроме прохожих, здесь традиционно по утрам занимаются физкультурой люди разных возрастов.

В Центральном парке, несмотря на запрет, хватает посетителей

В Центральном парке, несмотря на запрет, хватает посетителей

В Центральном парке входы перегорожены еще и защитными барьерами. Их, впрочем, уже отодвинули в сторону. В парке гуляют мамы с колясками, сидят на лавочках пенсионеры, сквозь него идут своей дорогой обычные прохожие. В самом парке, кстати, ещё вчера работали точки по продаже мороженого.

На входе в&nbsp; Центральный парк поставили переносные заборы

На входе в  Центральный парк поставили переносные заборы

На скамейках Первомайского сквера продолжается обычная весенняя жизнь

На скамейках Первомайского сквера продолжается обычная весенняя жизнь

Вчера в обед ограничительные ленты появились и в Первомайском сквере. Единственной разрешенной зоной осталось пространство вокруг фонтана и клумбы. Часть горожан действительно сворачивает в сторону, но немало и тех, кто продолжает путь, просто приподняв ленту рукой или обойдя ее по газону.

Ранее мэр Анатолий Локоть, мотивируя решение о закрытии парков, заявил, что гуляющие там горожане ведут себя «безответственно».

—У меня есть друзья, которые мне с удовольствием шлют фотографии в WhatsApp, и показывают, как они гуляют на набережной, какое настроение у них хорошее, возмущенно подчеркнул градоначальник.

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