Новосибирские власти запретили посещать парки — показываем, как это восприняли горожане

Вчера в обед ограничительные ленты появились и в Первомайском сквере. Единственной разрешенной зоной осталось пространство вокруг фонтана и клумбы. Часть горожан действительно сворачивает в сторону, но немало и тех, кто продолжает путь, просто приподняв ленту рукой или обойдя ее по газону.



Ранее мэр Анатолий Локоть, мотивируя решение о закрытии парков, заявил, что гуляющие там горожане ведут себя «безответственно».

