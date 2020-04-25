Новосибирские власти запретили посещать парки — показываем, как это восприняли горожане

Новосибирские власти наложили запрет на посещение парков. Постепенно соответствующие объявления и красно-белые ограничительные ленты появились на входах в большинство городских зеленых зон.
Корреспондент НГС посмотрел, как новосибирцы соблюдают новые правила. Оказалось, что горожане запрет пока игнорируют.
Труднее всего, оказалось ограничить вход в Сквер Славы. Запретительные ленты здесь были сорваны прохожими еще ранним утром. Через этот парк проходит немало обычных пешеходных маршрутов. Так что спешащие на работу новосибирцы, возможно, даже не стали вчитываться в долгий текст на объявлениях.
Единственная зона в Сквере Славы, которая осталась закрытой красно-белыми ленточками — это сам монумент. Ещё недавно мэр Анатолий Локоть собирался провести на 9 Мая Парад Победы. А сейчас горожане не имеют права даже подойти к Вечному огню. В самом парке сегодня, впрочем, было немало людей: кроме прохожих, здесь традиционно по утрам занимаются физкультурой люди разных возрастов.
В Центральном парке входы перегорожены еще и защитными барьерами. Их, впрочем, уже отодвинули в сторону. В парке гуляют мамы с колясками, сидят на лавочках пенсионеры, сквозь него идут своей дорогой обычные прохожие. В самом парке, кстати, ещё вчера работали точки по продаже мороженого.
Вчера в обед ограничительные ленты появились и в Первомайском сквере. Единственной разрешенной зоной осталось пространство вокруг фонтана и клумбы. Часть горожан действительно сворачивает в сторону, но немало и тех, кто продолжает путь, просто приподняв ленту рукой или обойдя ее по газону.
Ранее мэр Анатолий Локоть, мотивируя решение о закрытии парков, заявил, что гуляющие там горожане ведут себя «безответственно».
—У меня есть друзья, которые мне с удовольствием шлют фотографии в WhatsApp, и показывают, как они гуляют на набережной, какое настроение у них хорошее, возмущенно подчеркнул градоначальник.