Брифинг начался
Пока мы ждём начала брифинга, вспомним немного цифр.
В Министерстве здравоохранения Новосибирской области сегодня уже рассказали о подготовке медиков к пику заболеваемости коронавирусной инфекцией - по данным за 22 апреля, в Новосибирской области есть 125 аппаратов ИВЛ для пациентов с коронавирусом.
Сегодня цифры от оперштаба никого не порадовали. В регионе очередной рекорд по заболевшим - 41 житель заразились коронавирусом.
Добрый день! Меня зовут Александра Бруня, и сегодня вместе с моей коллегой Екатериной Евстафьевой мы расскажем вам, как отработал оперштаб региона по коронавирусу на этой неделе.
До брифинга остаётся чуть меньше 15 минут.