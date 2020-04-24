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Как коронавирус атакует Новосибирск? Сколько медиков заразились? Отвечает министр здравоохранения (онлайн)

Константин Хальзов рассказывает о ситуации с коронавирусом в регионе в 15:30

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Министр сегодня рассказывает о работе штаба по коронавирусу на этой неделе

Министр сегодня рассказывает о работе штаба по коронавирусу на этой неделе

Сегодня, 24 апреля, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов расскажет о ситуации с коронавирусом в регионе. Только за сегодня выявлен 41 пациент с инфекцией. Почему в Новосибирской области произошла вспышка и как власти будут реагировать на неё — читайте в нашей текстовой онлайн-трансляции.

НГС также проведёт онлайн-трансляцию с брифинга в Instagram в 15:30. Не пропустите!

Александра Бруня

Брифинг начался

Александра Бруня

Пока мы ждём начала брифинга, вспомним немного цифр.

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области сегодня уже рассказали о подготовке медиков к пику заболеваемости коронавирусной инфекцией - по данным за 22 апреля, в Новосибирской области есть 125 аппаратов ИВЛ для пациентов с коронавирусом.

Александра Бруня
В здании правительства сейчас действует масочный режим

В здании правительства сейчас действует масочный режим

Александра Бруня

Сегодня цифры от оперштаба никого не порадовали. В регионе очередной рекорд по заболевшим - 41 житель заразились коронавирусом.

Александра Бруня

Добрый день! Меня зовут Александра Бруня, и сегодня вместе с моей коллегой Екатериной Евстафьевой мы расскажем вам, как отработал оперштаб региона по коронавирусу на этой неделе.

До брифинга остаётся чуть меньше 15 минут.

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коронавирус в НовосибирскеКонстантин ХальзовМинздрав Новосибирской области
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