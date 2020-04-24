Сегодня, 24 апреля, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов расскажет о ситуации с коронавирусом в регионе. Только за сегодня выявлен 41 пациент с инфекцией. Почему в Новосибирской области произошла вспышка и как власти будут реагировать на неё — читайте в нашей текстовой онлайн-трансляции.



НГС также проведёт онлайн-трансляцию с брифинга в Instagram в 15:30. Не пропустите!