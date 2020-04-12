В воскресенье, 12 апреля, в аккаунте новосибирца Ильи Ледяева появилось видеообращение ко всем автомобилистам города. Он вместе со своим другом-юристом составил жалобу в мэрию и опубликовал петицию, в которой просит чиновников обратить внимание на качество дорог в городе и заняться их ремонтом. Также мужчина рассказал, что за свой счёт провёл экспертизу некоторых участков дорог в городе.
— Я призываю всех автомобилистов Новосибирска подписать данную петицию и внести свой вклад в улучшение нашего города. Если мэрия нас не услышит, то жалобы в прокуратуру города и в аппарат президента уже готовы и ждут своей очереди, — написал мужчина в своём Instagram.
Многие новосибирцы написали в комментариях, что полностью поддерживают мужчину и уже подписали петицию.
Корреспондент НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы выяснить, дошло ли обращение до администрации и планируется ли в ближайшее время ремонт дорог.
В начале апреля НГС писал о том, что ямочный ремонт на дорогах Новосибирска могут закончить до 9 мая. Об этом мэр Анатолий Локоть заявил после проверки участков улиц, где сейчас идут работы.