Новосибирские полицейский ищут подозреваемых в грабежах — водители на одной и той же машине крадут бензин. Грабежи попали на видео. Один из водителей прокатил на капоте заправщика, попытавшегося его остановить.



— 10 марта на АЗС по улице Свердлова водитель автомобиля Mercedes-Benz W221 открыто похитил топливо на сумму 2000 рублей, прокатив на капоте заправщика, пытавшегося остановить иномарку. Аналогичный факт имел место 5 апреля на улице Фабричной, куда на том же автомобиле приехал другой мужчина, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.