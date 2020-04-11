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Разные водители передвигаются на одной и той же машине, которую заправляют, не заплатив

Разные водители передвигаются на одной и той же машине, которую заправляют, не заплатив

Новосибирские полицейский ищут подозреваемых в грабежах — водители на одной и той же машине крадут бензин. Грабежи попали на видео. Один из водителей прокатил на капоте заправщика, попытавшегося его остановить.

— 10 марта на АЗС по улице Свердлова водитель автомобиля Mercedes-Benz W221 открыто похитил топливо на сумму 2000 рублей, прокатив на капоте заправщика, пытавшегося остановить иномарку. Аналогичный факт имел место 5 апреля на улице Фабричной, куда на том же автомобиле приехал другой мужчина, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Всех, кто что-либо знает о личности и местонахождении разыскиваемых, просят сообщить в полицию по телефонам: 232–21–65, 232–21–90. Полицейские гарантируют конфиденциальность.

В конце марта в Бердске появились ориентировки на подозреваемых в убийстве мужчины в ночь с 21 на 22 марта возле ночного клуба «Галстук».

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