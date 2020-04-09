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Самой старшей пенсионерке в Новосибирске 108 лет&nbsp;

Самой старшей пенсионерке в Новосибирске 108 лет 

Самой старшей работающей женщине в Новосибирской области 99 лет — она работает музыковедом. Среди мужчин самому возрастному пенсионеру 95 лет — он председатель районного совета ветеранов, сообщили в Пенсионном фонде.

Всего в области зарегистрировано 833 119 пенсионеров, из них в Новосибирске — 449 898 человек. Мужчин среди них 278 288 человек, а женщин — 554 831 человек.

Самая старшая пенсионерка живет в Октябрьском районе — ей 108 лет.

— В регионе проживают 288 неработающих пенсионеров, которые получают дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, — сообщили в отделении ПФР по Новосибирской области.

Среди них 16 Героев Социалистического Труда, 111 человек награждены орденом Ленина, 4 человека орденом Трудовой Славы трех степеней, 4 лауреата Ленинской премии, 152 лауреата государственных премий СССР и государственных премий Российской Федерации (РСФСР), 1 чемпион Олимпийских игр. Ещё 5 человек получают ежемесячную выплату как Герои России.

Вы на пенсии и вынуждены работать? Или вы знаете пожилых людей, которые продолжают ходить на работу? Расскажите нам об этом, написав на почту news@ngs.ru или по телефону +7 923 157-00-00 (можно СМС, Viber, WhatsApp, Telegram).

В феврале мы рассказывали про «ДоброДомик» — благотворительное кафе, в котором пенсионеры могут бесплатно пообедать. Кто туда ходит и чем там кормят — смотрите в этом репортаже. Правда, из-за коронавируса кафе перешло на новый режим работы — теперь они носят продукты старикам на дом.

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