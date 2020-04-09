Самой старшей работающей женщине в Новосибирской области 99 лет — она работает музыковедом. Среди мужчин самому возрастному пенсионеру 95 лет — он председатель районного совета ветеранов, сообщили в Пенсионном фонде.



Всего в области зарегистрировано 833 119 пенсионеров, из них в Новосибирске — 449 898 человек. Мужчин среди них 278 288 человек, а женщин — 554 831 человек.

Самая старшая пенсионерка живет в Октябрьском районе — ей 108 лет.



— В регионе проживают 288 неработающих пенсионеров, которые получают дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, — сообщили в отделении ПФР по Новосибирской области.