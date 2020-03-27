В эту пятницу, 27 марта, новосибирские врачи проверили ещё один рейс, прилетевший из-за границы.



— Это наши граждане возвращаются с отдыха. В основном аэропорт принимает азиатские страны. Всех мы берём под медицинское наблюдение. Служба Роспотребнадзора работает с нами в тесном контакте, — рассказал на брифинге министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова добавила, что в регионе через стационар инфекционной больницы сейчас проходят по 150 человек в сутки.

