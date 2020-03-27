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Всех пассажиров в аэропорту проверяют с помощью тепловизора

Всех пассажиров в аэропорту проверяют с помощью тепловизора

В эту пятницу, 27 марта, новосибирские врачи проверили ещё один рейс, прилетевший из-за границы.

— Это наши граждане возвращаются с отдыха. В основном аэропорт принимает азиатские страны. Всех мы берём под медицинское наблюдение. Служба Роспотребнадзора работает с нами в тесном контакте, — рассказал на брифинге министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова добавила, что в регионе через стационар инфекционной больницы сейчас проходят по 150 человек в сутки.

Мы вели онлайн-трансляцию со встречи с Константином Хальзовым, где он рассказывал о ситуации с коронавирусом в регионе. Читайте 5 основных тезисов из выступления министра и его коллег.

Сейчас врачи готовят к выписке первую пациентку в Новосибирской области, которая заразилась коронавирусом.

Мы каждый день ведём трансляции, в которых сообщаем читателям, как развивается ситуация с коронавирусом в городе и стране, показываем, как пандемия меняет нашу жизнь. Следите за свежими новостями тут.

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