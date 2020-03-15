Закроют ли детсады и школы Новосибирска из-за коронавируса? Отвечает Министерство образования

Вполне возможно, что такая картина — пустые классы и коридоры — в новосибирских школах будет уже в ближайшие дни Фото: Екатерина Калиневич

В субботу, 14 марта, Министерство просвещения России порекомендовало перевести школьников по всей стране на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение выложено на их официальном сайте. Мы узнали, переведут ли новосибирских школьников на дистанционное обучение — ведь в ближайшем к нам регионе, в Кемеровской области, накануне у двух жителей нашли коронавирус.

Что говорят московские чиновники В рекомендации регионам о переходе на дистанционное обучение написано следующее:

— В связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и защиты здоровья детей Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации Роспотребнадзора по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах, организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей. Также на основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции рекомендовано при необходимости переводить образовательный процесс временно на дистанционную форму обучения.

В ведомстве добавили, что временное дистанционное обучение не должно повлиять на качество образования, так как для этого разработана специальная платформа. Новосибирских школьников тоже отправят домой? В Министерстве образования Новосибирской области сейчас готовится приказ для школ о том, что они могут переходить на своё усмотрение на дистанционное обучение. — Завтра к вечеру будет приказ. Будем ориентироваться на ситуацию, которая есть. Школы не закрываем, возможность предоставляем. После каникул смотрим реальную картину и принимаем решение. Если будет ухудшение ситуации, все ВПР или почти все переносим, — написал в группе в Facebook Общественного совета при Министерстве образования Новосибирской области Сергей Федорчук, министр образования Новосибирской области



А что с детскими садами? В министерстве также сейчас думают, как обезопасить дошкольников. — И по детским садам тоже будем принимать решения. Просто так закрыть возможно? Вряд ли... Дистанционно присмотр и уход осуществить невозможно. Одно дело дистанционное обучение школьников, электронная выдача домашних заданий, то есть в некотором смысле самообразование, другое дело дошкольники, — написал министр в той же группе. В эту субботу, 14 марта, стало известно, что результаты анализов двух жителей Кемерова на коронавирус — положительные. Это подтвердило правительство Кузбасса. По сообщениям замруководителя управления Роспотребнадзора по Кузбассу Надежды Кутькиной, они заразились вирусом в Италии.

В Новосибирске из-за коронавируса один за одним отменяют или переносят массовые мероприятия. Мы составили список, который будем обновлять каждый день. Некоторые новосибирские компании уже начали вести профилактику распространения коронавируса. Так, например, всем сотрудникам 2ГИС разрешили не приходить в офис — с пятницы, 13 марта, любой желающий может работать из дома.

