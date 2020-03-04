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Дороги и транспорт

В Новосибирске автоинспекторы вышли ловить водителей, не пропускающих пешеходов

С начала года под колеса машин попали 77 человек

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С начала года водители сбили 16 детей возрастом до 16 лет

С начала года водители сбили 16 детей возрастом до 16 лет

Этим утром, 4 марта, сотрудники ГИБДД Новосибирска вышли на рейд «Пешеходный переход». Его решили провести из-за увеличившегося количества ДТП со сбитыми людьми.

— Выведены минимум 20 дополнительных экипажей на места концентрации ДТП. С начала года в Новосибирске произошло 77 ДТП с наездом на пешеходов, это намного больше, чем за аналогичный период прошлого года. Один человек погиб, остальные получили различные травмы. Из них 16 детей в возрасте до 16 лет, — рассказал инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.

Автоинспекторы накажут за нарушение правил не только водителей, но и пешеходов, которые будут перебегать дорогу в неположенном месте. Рейд продлится три дня.

С начала года в Новосибирске в три раза выросло количество ДТП с грузовиками — автоинспекторы сравнили показатели двух первых месяцев 2020 года с первыми месяцами 2019-го.

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рейд ГИБДДпешеходный переход
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КОММЕНТАРИИ (14)

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4 мар 2020 в 10:08

А ещё нужно сделать рейды, чтобы отлавливали пешеходов, переходящих на красный или не по зебре. И беспощадно карать их и наказывать, наказывать, наказывать!😎

гвещ
4 мар 2020 в 10:04

предатель завёлся ! предупреждает преступников в заголовке !
они теперь попрячутся !

4 мар 2020 в 10:04

И правильно. Эффективная мера. Начали пропускать только после таких рейдов, а сейчас расслабились.
И что пешеходов будут отлавливать - правильно. Рекомендую переход через Мичурина около рынка - там наш брат пешеход толпами прет на красный