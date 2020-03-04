В Новосибирске автоинспекторы вышли ловить водителей, не пропускающих пешеходов

С начала года водители сбили 16 детей возрастом до 16 лет

— Выведены минимум 20 дополнительных экипажей на места концентрации ДТП. С начала года в Новосибирске произошло 77 ДТП с наездом на пешеходов, это намного больше, чем за аналогичный период прошлого года. Один человек погиб, остальные получили различные травмы. Из них 16 детей в возрасте до 16 лет, — рассказал инспектор пропаганды городской ГИБДД Владислав Савченков.

Этим утром, 4 марта, сотрудники ГИБДД Новосибирска вышли на рейд «Пешеходный переход». Его решили провести из-за увеличившегося количества ДТП со сбитыми людьми.

Автоинспекторы накажут за нарушение правил не только водителей, но и пешеходов, которые будут перебегать дорогу в неположенном месте. Рейд продлится три дня.

С начала года в Новосибирске в три раза выросло количество ДТП с грузовиками — автоинспекторы сравнили показатели двух первых месяцев 2020 года с первыми месяцами 2019-го.

