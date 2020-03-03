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Как сортируют мусор на Гусинобродском полигоне — репортаж не для слабонервных

Через новые мусортировочные установки будет проходить 50 тысяч тонн отходов в год

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Линии для сортировки отходов открыли 3 марта

Линии для сортировки отходов открыли 3 марта

В Новосибирске запустили две мусоросортировочные линии на Гусинобродском полигоне — прежде отходы здесь сортировали вручную.

НГС посмотрел сегодня, как работают новые линии — показываем фото и видео с полигона.

— Запуск мусоросортировочных линий в Новосибирске состоялся, шли мы к этому поэтапно не один год. Это решение актуальных вопросов в комплексе: санитарных, экологических, а также внедрения системы вторичной переработки твёрдых коммунальных отходов, — цитирует главу города Анатолия Локтя пресс-служба мэрии.

Мощность каждой установки — 25 тысяч тонн в год, то есть примерно 10% от общего объёма отходов, которые поступают на полигон. Сейчас линии работают в тестовом режиме.

На полигон поступают отходы, которые можно перерабатывать и использовать повторно

На полигон поступают отходы, которые можно перерабатывать и использовать повторно

На открытии линий присутствовал министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов. Он подчеркнул, что мощность установок значительно меньше объема отходов, которые поступают на полигон. Однако их запуск важен для развития инфраструктуры в сфере обращения с отходами в регионе.

Среди мусора, который подлежит переработке — полиэтилен низкого давления, алюминиевые банки, гофрокартон, стекло и некоторые виды пластика&nbsp;

Среди мусора, который подлежит переработке — полиэтилен низкого давления, алюминиевые банки, гофрокартон, стекло и некоторые виды пластика 

— В настоящее время идет активная доработка концессионного соглашения по строительству крупных мусоросортировочных комплексов, которые будут сортировать весь поступающий на полигоны объем мусора. Пока такие объекты не построены и не запущены в эксплуатацию, появление подобных небольших мобильных линий является эффективным решением по развитию системы сортировки мусора, — передаёт слова Архипова пресс-служба правительства региона.

Раньше отходы на Гусинобродском полигоне сортировали вручную, без использования средств автоматизации

Раньше отходы на Гусинобродском полигоне сортировали вручную, без использования средств автоматизации

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко подчеркнул, что в несортированном мусоре есть много компонентов, которые можно переработать и использовать повторно.

Теперь мусор будет проходить через сортировочные линии, которые упростят процесс переработки. В год через каждую из них пройдёт 25 тысяч тонн отходов

Теперь мусор будет проходить через сортировочные линии, которые упростят процесс переработки. В год через каждую из них пройдёт 25 тысяч тонн отходов

Также в несортированных отходах есть горючие материалы, которые могут привести к возгоранию на полигонах.

— Отбор горючего мусора повышает безопасность полигона и уменьшает риски возникновения пожаров на нем, — пояснил Даниленко.

Работа линий повысит эффективность сортировки отходов

Работа линий повысит эффективность сортировки отходов

В 2019 году в Новосибирской области построили 4 площадки временного накопления отходов и подготовили проекты для ещё двух таких площадок.

С новыми линиями Гусинобродский полигон станет крупнейшей площадкой переработки отходов на правом берегу

С новыми линиями Гусинобродский полигон станет крупнейшей площадкой переработки отходов на правом берегу

В этом году новые полигоны для накопления отходов хотят построить в Доволенском, Здвинском, Маслянинском, Чулымском районах.

Сейчас линии работают в тестовом режиме

Сейчас линии работают в тестовом режиме

В прошлом сентябре стало известно, что муниципальное предприятие Новосибирска будет продавать мусор, но перед этим потратит 16 млн рублей.

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КОММЕНТАРИИ (12)

с богаткова
3 мар 2020 в 19:08

Давно уже доказано, что надо сортировать расходы. Это должны делать потребители. Контейнеры для раздельного сбора везде стоят уже. И это не мусор получается, а вторсырье. Главное желание.

Фото пользователя
3 мар 2020 в 19:07

У меня на предприятии раздельный сбор мусора.

Гость
3 мар 2020 в 19:10

На 4 фотографии это мужчина с Богаткова? Очень уж похоже.