Как сортируют мусор на Гусинобродском полигоне — репортаж не для слабонервных

Линии для сортировки отходов открыли 3 марта Фото: Александр Ощепков

В Новосибирске запустили две мусоросортировочные линии на Гусинобродском полигоне — прежде отходы здесь сортировали вручную.

НГС посмотрел сегодня, как работают новые линии — показываем фото и видео с полигона.

— Запуск мусоросортировочных линий в Новосибирске состоялся, шли мы к этому поэтапно не один год. Это решение актуальных вопросов в комплексе: санитарных, экологических, а также внедрения системы вторичной переработки твёрдых коммунальных отходов, — цитирует главу города Анатолия Локтя пресс-служба мэрии.



Мощность каждой установки — 25 тысяч тонн в год, то есть примерно 10% от общего объёма отходов, которые поступают на полигон. Сейчас линии работают в тестовом режиме.



На полигон поступают отходы, которые можно перерабатывать и использовать повторно Фото: Александр Ощепков

На открытии линий присутствовал министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов. Он подчеркнул, что мощность установок значительно меньше объема отходов, которые поступают на полигон. Однако их запуск важен для развития инфраструктуры в сфере обращения с отходами в регионе.

Среди мусора, который подлежит переработке — полиэтилен низкого давления, алюминиевые банки, гофрокартон, стекло и некоторые виды пластика Фото: Александр Ощепков

— В настоящее время идет активная доработка концессионного соглашения по строительству крупных мусоросортировочных комплексов, которые будут сортировать весь поступающий на полигоны объем мусора. Пока такие объекты не построены и не запущены в эксплуатацию, появление подобных небольших мобильных линий является эффективным решением по развитию системы сортировки мусора, — передаёт слова Архипова пресс-служба правительства региона.



Раньше отходы на Гусинобродском полигоне сортировали вручную, без использования средств автоматизации Фото: Александр Ощепков

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко подчеркнул, что в несортированном мусоре есть много компонентов, которые можно переработать и использовать повторно.

Теперь мусор будет проходить через сортировочные линии, которые упростят процесс переработки. В год через каждую из них пройдёт 25 тысяч тонн отходов Фото: Александр Ощепков

Также в несортированных отходах есть горючие материалы, которые могут привести к возгоранию на полигонах. — Отбор горючего мусора повышает безопасность полигона и уменьшает риски возникновения пожаров на нем, — пояснил Даниленко.

Работа линий повысит эффективность сортировки отходов Фото: Александр Ощепков

В 2019 году в Новосибирской области построили 4 площадки временного накопления отходов и подготовили проекты для ещё двух таких площадок.

С новыми линиями Гусинобродский полигон станет крупнейшей площадкой переработки отходов на правом берегу Фото: Александр Ощепков

В этом году новые полигоны для накопления отходов хотят построить в Доволенском, Здвинском, Маслянинском, Чулымском районах.

Сейчас линии работают в тестовом режиме Фото: Александр Ощепков