Как сортируют мусор на Гусинобродском полигоне — репортаж не для слабонервных

В Новосибирске запустили две мусоросортировочные линии на Гусинобродском полигоне — прежде отходы здесь сортировали вручную.
НГС посмотрел сегодня, как работают новые линии — показываем фото и видео с полигона.
— Запуск мусоросортировочных линий в Новосибирске состоялся, шли мы к этому поэтапно не один год. Это решение актуальных вопросов в комплексе: санитарных, экологических, а также внедрения системы вторичной переработки твёрдых коммунальных отходов, — цитирует главу города Анатолия Локтя пресс-служба мэрии.
Мощность каждой установки — 25 тысяч тонн в год, то есть примерно 10% от общего объёма отходов, которые поступают на полигон. Сейчас линии работают в тестовом режиме.
На открытии линий присутствовал министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов. Он подчеркнул, что мощность установок значительно меньше объема отходов, которые поступают на полигон. Однако их запуск важен для развития инфраструктуры в сфере обращения с отходами в регионе.
— В настоящее время идет активная доработка концессионного соглашения по строительству крупных мусоросортировочных комплексов, которые будут сортировать весь поступающий на полигоны объем мусора. Пока такие объекты не построены и не запущены в эксплуатацию, появление подобных небольших мобильных линий является эффективным решением по развитию системы сортировки мусора, — передаёт слова Архипова пресс-служба правительства региона.
Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко подчеркнул, что в несортированном мусоре есть много компонентов, которые можно переработать и использовать повторно.
Также в несортированных отходах есть горючие материалы, которые могут привести к возгоранию на полигонах.
— Отбор горючего мусора повышает безопасность полигона и уменьшает риски возникновения пожаров на нем, — пояснил Даниленко.
В 2019 году в Новосибирской области построили 4 площадки временного накопления отходов и подготовили проекты для ещё двух таких площадок.
В этом году новые полигоны для накопления отходов хотят построить в Доволенском, Здвинском, Маслянинском, Чулымском районах.
В прошлом сентябре стало известно, что муниципальное предприятие Новосибирска будет продавать мусор, но перед этим потратит 16 млн рублей.