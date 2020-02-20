На «Золотой Ниве» рухнула крыша у 9-этажного гаражного комплекса

Днем 20 февраля в Дзержинском районе Новосибирска, на улице Адриена Лежена у 9-этажного здания обвалилась часть крыши. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница Кристина.
— По адресу Адриена Лежена, 11 к2 только что рухнула крыша. Грохот стоял на всю «Золотую Ниву», — коротко написала девушка.
На место отправился корреспондент НГС.
По данным сервиса 2ГИС в здании находится 7 организаций. Большая их часть связана с обслуживанием автомобилей.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что подобных заявок им не поступало.
В пресс-службе МВД также нет информации об обрушении
Ночью 2 февраля в кафе Новосибирска обрушилась крыша. Из-под завалов извлекли пятерых человек. Под завалами погибла 22-летняя студентка медицинского вуза Туяна Прушенова. Установили владельца здания, по информации прокуратуры, оно стояло на балансе в СО РАН. При этом постройка считалась заброшенной и аварийной. Кому и каким образом сдавалось здание неизвестно. В эту ночь тут проводилась модная вечеринка — гараж-пати.
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