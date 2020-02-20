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Происшествия

На «Золотой Ниве» рухнула крыша у 9-этажного гаражного комплекса

О пострадавших не сообщается

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Здание расположено недалеко от метро «Золотая Нива»

Здание расположено недалеко от метро «Золотая Нива»

Днем 20 февраля в Дзержинском районе Новосибирска, на улице Адриена Лежена у 9-этажного здания обвалилась часть крыши. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница Кристина.

— По адресу Адриена Лежена, 11 к2 только что рухнула крыша. Грохот стоял на всю «Золотую Ниву», — коротко написала девушка. 

На место отправился корреспондент НГС.

По данным сервиса 2ГИС в здании находится 7 организаций. Большая их часть связана с обслуживанием автомобилей. 

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что подобных заявок им не поступало.

В пресс-службе МВД также нет информации об обрушении

Ночью 2 февраля в кафе Новосибирска обрушилась крыша. Из-под завалов извлекли пятерых человек. Под завалами погибла 22-летняя студентка медицинского вуза Туяна Прушенова. Установили владельца здания, по информации прокуратуры, оно стояло на балансе в СО РАН. При этом постройка считалась заброшенной и аварийной. Кому и каким образом сдавалось здание неизвестно. В эту ночь тут проводилась модная вечеринка — гараж-пати. 

Всё, что известно о трагедии, можно прочитать в этом разделе.

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обрушениеобрушение крыши
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КОММЕНТАРИИ (9)

20 фев 2020 в 15:36

Весеннее обострение. Крыши поехали.

20 фев 2020 в 15:30

необучаемые.

саныч
20 фев 2020 в 15:32

Обрушение есть , фото прилагается , а у МВД никакой информации , КЛОУНЫ ! ((