На «Золотой Ниве» рухнула крыша у 9-этажного гаражного комплекса

Здание расположено недалеко от метро «Золотая Нива»

Днем 20 февраля в Дзержинском районе Новосибирска, на улице Адриена Лежена у 9-этажного здания обвалилась часть крыши. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница Кристина.

— По адресу Адриена Лежена, 11 к2 только что рухнула крыша. Грохот стоял на всю «Золотую Ниву», — коротко написала девушка.

На место отправился корреспондент НГС.

По данным сервиса 2ГИС в здании находится 7 организаций. Большая их часть связана с обслуживанием автомобилей.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что подобных заявок им не поступало.