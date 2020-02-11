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Здоровье

Новосибирская журналистка и её молодой человек появились в программе Дудя об эпидемии ВИЧ

Сергей рассказал, как и когда узнал о своем заболевании. А Рита объяснила, почему решилась на отношения с Сергеем

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Новосибирская журналистка Рита Логинова в беседе с Юрием Дудём рассказала о том, как решилась на отношения с мужчиной, обнаружившим у себя ВИЧ

Новосибирская журналистка Рита Логинова в беседе с Юрием Дудём рассказала о том, как решилась на отношения с мужчиной, обнаружившим у себя ВИЧ

В этот вторник, 11 февраля, на YouTube-канале Юрия Дудя вышел новый выпуск, посвящённый эпидемии ВИЧ в России. В его съёмках приняли участие и новосибирцы — журналистка «Тайги.Инфо» Рита Логинова и её молодой человек Сергей Ульянов, рассказавший Юрию Дудю о том, как принимал наркотики и обнаружил у себя ВИЧ 13 лет назад:

— Наверное, в том районе, в котором я рос и становился как личность, не быть наркоманом было нельзя. На тот момент это было модно, престижно. Мы говорим об опиоидном ряде наркотиков. Для сравнения: билет в бассейн тогда стоил 50 рублей. Часовое посещение. Разовая доза на двоих — 25 рублей

Анализы на ВИЧ Сергей сдал в 2007 году по инициативе своей на тот момент девушки — тогда же ему сообщили о положительном результате.

В интервью Юрию Дудю Рита и Сергей рассказали, как между ними завязались отношения, и почему Риту не смутил положительный ВИЧ-статус Сергея.

— Меня это не смущало, потому что я знала, что ВИЧ-положительный человек, который регулярно и ответственно принимает терапию, не может передать вирус дальше никак, — объяснила Рита Логинова.

Этот выпуск к моменту выхода материала набрал более 400 тысяч просмотров. В описании к видео Юрий Дудь и его команда объяснили, почему решили посвятить свежий выпуск откровенному разговору о ВИЧ-инфекции:

«Среди многих проблем, которые есть в России, нам хочется изучать те, про которые говорить или не хотят, или стесняются. Например — эпидемия ВИЧ и СПИДа. Про нее говорят отдельные активисты, но точно не все вокруг. Многие думали, что это болезнь осталась где-то в 90-х и точно не добралась до эпохи высокоскоростного интернета. Но это не так. В России живет более 1 миллиона людей с ВИЧ. В России только в прошлом году умерли от СПИДа 37 000 человек, в среднем это 100 человек в день. По числу новых заболеваний ВИЧ Россия сравнима — и в это действительно тяжело поверить — со многими странами Африки. Когда мы брались за этот выпуск, у нас был простой мотив: рассказать людям — в первую очередь молодым — про то, как не оказаться в этой статистике. Но уже погрузившись в тему, мы поняли, что помимо страшных цифр, есть другая проблема. Люди, живущие с ВИЧ в России, постоянно подвергаются дискриминации, их стесняются, их избегают, ими брезгуют».

Что еще можно почитать про ВИЧ

Ранее НГС поговорил с равными консультантами из Новосибирска — людьми, которые живут с ВИЧ-инфекцией и помогают другим сохранить свое здоровье и вести полноценную жизнь, несмотря на болезнь. Одна из героинь, Таисия Ланюгова, была в первой тысяче выявленных ВИЧ-инфицированных людей в нашем городе.

ВИЧ-инфицированные новосибирцы сталкиваются с разными проблемами. Мы публиковали колонку девушки, которая рассказала, как ей пришлось выбивать положенный по закону бесплатный набор продуктов. Она прошла все круги бюрократии и 2 недели собирала справки ради продуктов на 500 рублей.

По статистике, каждый сотый житель Новосибирска заражен ВИЧ. Вот еще несколько важных цифр.

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ВИЧЮрий Дудь
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КОММЕНТАРИИ (29)

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11 фев 2020 в 19:42

Мужики всегда предохраняйтесь с РСП... Они источники и распространители многих венерологических болезней...

11 фев 2020 в 19:36

Да тут не парень больной. Тут у девочки в башке снаряд неразорвавшийся.

Шок
11 фев 2020 в 19:45

Наркоманы нынче в почете у либералов