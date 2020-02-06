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Дороги и транспорт

Метро и трамвай не актуальны: в Академгородке запланировали новую железнодорожную станцию

Также в планах до 2030 года — строительство Восточного обхода и других транспортных развязок в Советском и Первомайском районах

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В Советском районе хотят улучшить железнодорожное сообщение

В Советском районе хотят улучшить железнодорожное сообщение

Сегодня, 6 февраля, в Академгородке прошли публичные слушания проекта генплана до 2030 года. На мероприятии представили проект развития транспортной сети Советского и Первомайского районов. 

О нём рассказал архитектор МБУ «Институт градостроительного планирования» Алексей Нестёркин.

О строительстве Восточного обхода

— Восточный обход максимально приближен к территории города, частично заходит на территорию города в Первомайском районе и может быть использован для организации внутригородских перевозок, дублируя Бердское шоссе. Предусмотрена в этой связи — для выезда людей с территории Берёзового микрорайона, улицы Твардовского — организация транспортной развязки на Матвеевке. Это позволит, во-первых, пропускать непрерывно движение на Бердском шоссе, и снимет острую транспортную напряжённость в этом районе, — рассказал Алексей Нестёркин.

Первую очередь планируют закончить до 2030 года. После этого возможно продолжить до обхода улицу Одоевского.

О других транспортных развязках

На пересечении Бердского шоссе и проспекта Строителей планируют сделать транспортную развязку.

— Затем — организация кольцевого движения предлагается на пересечении проспекта Лаврентьева, проспекта Строителей и улицы Кутателадзе для того, чтобы развязать этот перекрёсток. И [планируется] реконструкция и дальнейшее строительство улицы Кутателадзе по трассе ликвидируемых железнодорожных путей до дороги Кольцово — Академгородок. Это позволит отводить транспорт, который идёт со стороны Кольцово на Бердское шоссе, минуя жилые микрорайоны как Нижней зоны, так, собственно говоря, и Верхней, — объяснил архитектор.

Сейчас этот трафик идёт по улицам Героев Труда, Иванова, Арбузова и Российской.

— Мероприятия по соединению бульвара Молодёжи и улицы Арбузова до 2030 года исключены. Предполагается пешеходная связь в этом месте, чтобы не было соблазна транзитного движения, — подчеркнул Нестёркин.

О железнодорожном транспорте

Главный архитектор проекта сделал акцент на том, что в приоритете для районов — развитие железнодорожного транспорта.

— Для Советского и Первомайского районов метрополитен и трамвай — это вопросы не актуальные. Главное — это городская железная дорога, которая как раз позволит вывозить людей в центральную часть города именно с южного направления. Это одна из приоритетных, первоочередных линий в рамках этого проекта, — сказал Алексей Нестёркин.

Власти планируют строительство новых транспортно-пересадочных узлов. На них горожане смогут пересаживаться с личного или общественного транспорта на электрички.

— С севера на юг — это ТПУ «Разъезд Иня», который в настоящее время существует, его необходимо развивать. Кроме того, здесь пересекаются две другие ветки дороги, и есть возможность организации перехватывающих парковок и конечных [остановок] для общественного транспорта, который идёт не только с Первомайки, но и Барышево, Кольцово, — рассказал Алексей Нестёркин.

Также в планах создание узлов на Матвеевке, Нижней Ельцовке и Сеятеле. 

О новой железнодорожной станции в Академгородке

— Планируется перенос станции Обское море ближе к Морскому проспекту и строительство новой станции Университет на выходе Университетского проспекта на Бердское шоссе с переносом сюда конечных остановок общественного транспорта с Весеннего проезда. Что это даёт: будет обеспечена удобная пересадка непосредственно с электрички на внутренний общественный транспорт, то есть можно будет доехать из города, сразу же пересесть на автобус и, минуя Бердское шоссе, уже разъехаться по Верхней и Нижней зоне Академгородка, — объяснил архитектор.

Накануне в Новосибирске прошли публичные слушания о генплане в Октябрьском и Дзержинском районах, а 4 февраля обсуждали Центральный округ — там появятся высотки вместо аэропорта, новый парк и метро. О всех изменениях читайте тут.

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генплансоветский районПервомайский район
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КОММЕНТАРИИ (162)

Вопрос
6 фев 2020 в 16:54

Вот бы проверить на предмет коррупционной составляющей тех, кто дал согласие на строительство дома Vivanova именно в этом месте. Даже на фотографии к статье видно, как это здание теперь уродует вид на проспект Лаврентьева. Вот так вот четко по центру обзора случайно выбрать место для строительства было бы невозможно. И, кстати, именно этими вопросами и должны заниматься все эти общественники, которые борются за сохранение исходного вида Академгородка.

6 фев 2020 в 16:57

Вангую, что из всего задуманного в Академе только лес вырубят под новую остановку электрички и новую конечную. А на месте старой конечно построят высотку с элитной недвижимостью. Всё!

6 фев 2020 в 16:54

Читаю про развязку на пересечении БШ и Строителей и сразу вспоминаю про Межпланетный Шахматный Турнир