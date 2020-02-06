Метро и трамвай не актуальны: в Академгородке запланировали новую железнодорожную станцию

В Советском районе хотят улучшить железнодорожное сообщение Фото: Ольга Бурлакова

Сегодня, 6 февраля, в Академгородке прошли публичные слушания проекта генплана до 2030 года. На мероприятии представили проект развития транспортной сети Советского и Первомайского районов.

О нём рассказал архитектор МБУ «Институт градостроительного планирования» Алексей Нестёркин.

О строительстве Восточного обхода

— Восточный обход максимально приближен к территории города, частично заходит на территорию города в Первомайском районе и может быть использован для организации внутригородских перевозок, дублируя Бердское шоссе. Предусмотрена в этой связи — для выезда людей с территории Берёзового микрорайона, улицы Твардовского — организация транспортной развязки на Матвеевке. Это позволит, во-первых, пропускать непрерывно движение на Бердском шоссе, и снимет острую транспортную напряжённость в этом районе, — рассказал Алексей Нестёркин.



Первую очередь планируют закончить до 2030 года. После этого возможно продолжить до обхода улицу Одоевского.

О других транспортных развязках На пересечении Бердского шоссе и проспекта Строителей планируют сделать транспортную развязку.

— Затем — организация кольцевого движения предлагается на пересечении проспекта Лаврентьева, проспекта Строителей и улицы Кутателадзе для того, чтобы развязать этот перекрёсток. И [планируется] реконструкция и дальнейшее строительство улицы Кутателадзе по трассе ликвидируемых железнодорожных путей до дороги Кольцово — Академгородок. Это позволит отводить транспорт, который идёт со стороны Кольцово на Бердское шоссе, минуя жилые микрорайоны как Нижней зоны, так, собственно говоря, и Верхней, — объяснил архитектор.

Сейчас этот трафик идёт по улицам Героев Труда, Иванова, Арбузова и Российской.

— Мероприятия по соединению бульвара Молодёжи и улицы Арбузова до 2030 года исключены. Предполагается пешеходная связь в этом месте, чтобы не было соблазна транзитного движения, — подчеркнул Нестёркин.

О железнодорожном транспорте Главный архитектор проекта сделал акцент на том, что в приоритете для районов — развитие железнодорожного транспорта.

— Для Советского и Первомайского районов метрополитен и трамвай — это вопросы не актуальные. Главное — это городская железная дорога, которая как раз позволит вывозить людей в центральную часть города именно с южного направления. Это одна из приоритетных, первоочередных линий в рамках этого проекта, — сказал Алексей Нестёркин.

Власти планируют строительство новых транспортно-пересадочных узлов. На них горожане смогут пересаживаться с личного или общественного транспорта на электрички.

— С севера на юг — это ТПУ «Разъезд Иня», который в настоящее время существует, его необходимо развивать. Кроме того, здесь пересекаются две другие ветки дороги, и есть возможность организации перехватывающих парковок и конечных [остановок] для общественного транспорта, который идёт не только с Первомайки, но и Барышево, Кольцово, — рассказал Алексей Нестёркин.

