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Криминал

В Новосибирске задержали серийного грабителя в медицинской маске — его преступление попало на видео

На счету у новосибирца 10 грабежей и одна кража

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Серийный грабитель совершал свои преступления в Центральном и Ленинском районах&nbsp;

Серийный грабитель совершал свои преступления в Центральном и Ленинском районах 

В Новосибирске сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении серии грабежей сотовых телефонов в Центральном и Ленинском районах.

— Мужчина, на лицо которого была надета медицинская маска или шарф, заходил в салоны сотовой связи и, либо угрожая продавцам, либо запирая их в подсобном помещении, разбивал витрины и похищал сотовые телефоны, после чего скрывался. Всего было совершено 3 грабежа в Центральном районе, 7 грабежей и 1 кража в Ленинском районе, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Полиция задержала ранее судимого жителя левобережья

Полиция задержала ранее судимого жителя левобережья

Оперативникам удалось задержать грабителя — им оказался 44-летний житель Ленинского района, у которого ранее уже была судимость за кражу. От украденных сотовых телефонов он уже успел избавиться, а вырученные средства потратить. Сумма ущерба, который причинил новосибирец, составила 132 тысячи рублей.

Преступление в одном из салонов сотовой связи на площади Карла Маркса попало на видео 

— В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК «Грабеж», а также статьей 158 УК «Кража», — добавили в пресс-службе.

В конце января трое мужчин в масках ворвались в аптеку «Социалочка» в Дзержинском районе и похитили деньги из кассы. Их личности устанавливаются.

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грабежкражаполиция
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КОММЕНТАРИИ (9)

пенсионерка
5 фев 2020 в 09:56

Судя по видео грабителей было двое?

Фото пользователя
5 фев 2020 в 10:07

какое у него сильное лицо

ГостЬ
5 фев 2020 в 09:58

"132 тысячи рублей" ??? Он чё воровал то? Сименсы в коробках? Два айфона вынул и у него уже больше было бы, чем эти 132 тысячи. Там на витринах ценники стоят. Он хоть смотрел, что вынимает?