В Новосибирске задержали серийного грабителя в медицинской маске — его преступление попало на видео

Серийный грабитель совершал свои преступления в Центральном и Ленинском районах

— Мужчина, на лицо которого была надета медицинская маска или шарф, заходил в салоны сотовой связи и, либо угрожая продавцам, либо запирая их в подсобном помещении, разбивал витрины и похищал сотовые телефоны, после чего скрывался. Всего было совершено 3 грабежа в Центральном районе, 7 грабежей и 1 кража в Ленинском районе, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В Новосибирске сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении серии грабежей сотовых телефонов в Центральном и Ленинском районах.

Оперативникам удалось задержать грабителя — им оказался 44-летний житель Ленинского района, у которого ранее уже была судимость за кражу. От украденных сотовых телефонов он уже успел избавиться, а вырученные средства потратить. Сумма ущерба, который причинил новосибирец, составила 132 тысячи рублей.

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— В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК «Грабеж», а также статьей 158 УК «Кража», — добавили в пресс-службе.



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