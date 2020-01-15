«Газель» со школьниками застряла в снегу под Новосибирском

Автомобиль увяз на нечищеной дороге Фото: читатель НГС

Инцидент произошел сегодня днём, 15 января, в посёлке Садовый Новосибирской области. Школьная «Газель», в салоне которой находились дети, застряла на проспекте Новосёлов (микрорайон Центральный). Водителю не удалось самостоятельно вызволить машину — помогать пришлось автомобилистам, которые проезжали мимо. — Я ехал за маршруткой, которая везла детей. Школьные маршрутки ходят раза четыре в день — до школы и обратно, — рассказывает Павел, житель посёлка. — В школе сейчас ремонт, крышу делают, и дети учатся в разное время. Их забирают три автобуса. Вот один из них я и увидел. Помогли люди, вытащили машину.



Вызволить «Газель» со школьниками помог проезжавший мимо водитель.

— На этой дороге постоянно застревают машины. Как видите, она до того запущена, что завязла даже маршрутка, — жалуется на плохую уборку улиц местный житель.

По фотографии, сделанной очевидцем из окна машины, видно, что дорога заметена со стороны обочины Фото: читатель НГС

Ранее, говорят местные жители, дорога принадлежала территориальному управлению автомобильных дорог Новосибирской области и нареканий на уборку никогда не было. Но осенью дорогу передали на баланс в администрацию Станционного сельсовета, и ситуация заметно ухудшилась. Проехать, утверждают автомобилисты, можно только по одной полосе. В школе № 70 подтвердили, что «Газель» с детьми действительно увязла в снегу, но проблему решили быстро.

— Родительница стояла, я подъехал ближе к обочине на остановке «Стартовая», высадил ребёнка, мы закрыли дверь, я стал трогаться, выруливать, и машину маленько стянуло, пробуксовала. Тут мужчина говорит: «Давай, я тебе помогу выдернуть». Дёрнул — и мы поехали. По краям там степь, задувает, а посередине-то колея хорошая, просто разъехаться маленько трудновато, — объясняет водитель школьной маршрутки.