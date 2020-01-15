«Газель» со школьниками застряла в снегу под Новосибирском

Инцидент произошел сегодня днём, 15 января, в посёлке Садовый Новосибирской области. Школьная «Газель», в салоне которой находились дети, застряла на проспекте Новосёлов (микрорайон Центральный). Водителю не удалось самостоятельно вызволить машину — помогать пришлось автомобилистам, которые проезжали мимо.
— Я ехал за маршруткой, которая везла детей. Школьные маршрутки ходят раза четыре в день — до школы и обратно, — рассказывает Павел, житель посёлка. — В школе сейчас ремонт, крышу делают, и дети учатся в разное время. Их забирают три автобуса. Вот один из них я и увидел. Помогли люди, вытащили машину.
Вызволить «Газель» со школьниками помог проезжавший мимо водитель.
— На этой дороге постоянно застревают машины. Как видите, она до того запущена, что завязла даже маршрутка, — жалуется на плохую уборку улиц местный житель.
Ранее, говорят местные жители, дорога принадлежала территориальному управлению автомобильных дорог Новосибирской области и нареканий на уборку никогда не было. Но осенью дорогу передали на баланс в администрацию Станционного сельсовета, и ситуация заметно ухудшилась. Проехать, утверждают автомобилисты, можно только по одной полосе.
В школе
— Родительница стояла, я подъехал ближе к обочине на остановке «Стартовая», высадил ребёнка, мы закрыли дверь, я стал трогаться, выруливать, и машину маленько стянуло, пробуксовала. Тут мужчина говорит: «Давай, я тебе помогу выдернуть». Дёрнул — и мы поехали. По краям там степь, задувает, а посередине-то колея хорошая, просто разъехаться маленько трудновато, — объясняет водитель школьной маршрутки.
Директор МУП «Уют» Станционного сельсовета Сергей Шмендель утверждает, что дорогу регулярно чистят от снега — как раз сейчас, по его словам, там работает трактор.
— Рядом с обочиной идут ливнёвки, поэтому мы оставляем бордюр для страховки. На дороге щебёнчатое покрытие, если снять снег до щебёнки, то дорога будет в ужасном состоянии, нужен небольшой накат. Был бы асфальт — мы бы до асфальта чистили. Дорога убирается регулярно, чтобы не было препятствий для выезда. Ветреная сторона с поля, тянет позёмку, стараемся по максимуму дорогу расширить, чтобы не было подобных ситуаций.
Год назад автоинспекторы пришли на помощь водителю и пассажирам «Тойоты», которые ехали из Новосибирска в Кемерово и увязли в глубоком снегу.