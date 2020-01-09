В центре Новосибирска гибнут свиристели. Две версии — пьянство и вредные вещества

Жители Новосибирска заметили в Первомайском сквере погибших птиц — свиристели замёрзли в сугробах напротив кафе «Сказка».
Птицы, по словам орнитолога, могли погибнуть по нескольким причинам. Самая вероятная — наелись забродивших ягод.
— Надо проводить, конечно, анализы. Но можно предположить, что произошло. Недавно была оттепель, и ягоды могли забродить. Птицы их наелись и погибли. Ещё один вариант, что на ягоды могли осесть вредные вещества из воздуха, — рассказал корреспонденту НГС орнитолог, старший научный сотрудник Новосибирского государственного краеведческого музея Николай Балацкий.
Такая ситуация зимой не редкость, поэтому паниковать, по словам орнитолога, из-за пяти птиц не стоит.
В Новосибирске в этом году можно наблюдать большое количество птиц с ярким окрасом — щуры прилетели в город за рябиной. Но они плохо справляются с непривычными препятствиями.