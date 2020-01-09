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Город

В центре Новосибирска гибнут свиристели. Две версии — пьянство и вредные вещества

Птиц заметили в сугробе напротив кафе в Первомайском сквере

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Свиристели едят забродившие ягоды и гибнут

Свиристели едят забродившие ягоды и гибнут

Жители Новосибирска заметили в Первомайском сквере погибших птиц — свиристели замёрзли в сугробах напротив кафе «Сказка».

Птицы, по словам орнитолога, могли погибнуть по нескольким причинам. Самая вероятная — наелись забродивших ягод.

— Надо проводить, конечно, анализы. Но можно предположить, что произошло. Недавно была оттепель, и ягоды могли забродить. Птицы их наелись и погибли. Ещё один вариант, что на ягоды могли осесть вредные вещества из воздуха, — рассказал корреспонденту НГС орнитолог, старший научный сотрудник Новосибирского государственного краеведческого музея Николай Балацкий.

В парке сейчас лежат пять погибших птиц

В парке сейчас лежат пять погибших птиц

Такая ситуация зимой не редкость, поэтому паниковать, по словам орнитолога, из-за пяти птиц не стоит.

В Новосибирске в этом году можно наблюдать большое количество птиц с ярким окрасом — щуры прилетели в город за рябиной. Но они плохо справляются с непривычными препятствиями.

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городские птицыгибель птиц
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КОММЕНТАРИИ (11)

пенсионерка
9 янв 2020 в 19:22

Точно пьяные. У меня было открыто окно, так эти свиристели залетели как начали свистеть и прыгать прямо на клавиатуре, как назло я в этот момент комментарии печатала. На мои замечания не реагировали.

Фото пользователя
9 янв 2020 в 19:26

Опять химконцентратов завод вещества распыляет безнаказанно, это необходимо остановить!

Фото пользователя
9 янв 2020 в 19:24

Боярышник?