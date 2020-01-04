Сладкая гадость: Роспотребнадзор изъял 8 килограммов конфет из новосибирских новогодних наборов

8,84 килограмма кондитерских изделий из новогодних подарков не прошли лабораторные тесты и были сняты с реализации — об этом 4 января сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.



Всего на исследование отправили 88 новогодних подарков. Среди них, в частности, были подарки, которые вручали детям на Губернаторской ёлке, а также те, которые получили сироты, инвалиды и дети погибших военных.



Роспотребнадзор провёл больше 324 исследования, и 7 проб не соответствовали требованиям маркировки. В результате у предпринимателей изъяли 8,84 килограмма кондитерских изделий, а сами они получили штрафы. При этом в управлении подчеркнули, что во время каникул продолжат проверять сладкие подарки.

