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Сладкая гадость: Роспотребнадзор изъял 8 килограммов конфет из новосибирских новогодних наборов

Среди них оказались подарки для сирот и инвалидов

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Из 88 проверенных подарков 8,84 кг сладостей не прошли проверку

Из 88 проверенных подарков 8,84 кг сладостей не прошли проверку

8,84 килограмма кондитерских изделий из новогодних подарков не прошли лабораторные тесты и были сняты с реализации — об этом 4 января сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего на исследование отправили 88 новогодних подарков. Среди них, в частности, были подарки, которые вручали детям на Губернаторской ёлке, а также те, которые получили сироты, инвалиды и дети погибших военных.

Роспотребнадзор провёл больше 324 исследования, и 7 проб не соответствовали требованиям маркировки. В результате у предпринимателей изъяли 8,84 килограмма кондитерских изделий, а сами они получили штрафы. При этом в управлении подчеркнули, что во время каникул продолжат проверять сладкие подарки.

В конце прошлого года новосибирцы стали пересылать сообщения о Дедах Морозах, которые вместо конфет угощают детей на улицах снюсом. Подобная рассылка была и в начале декабря — ею занялись следователи.

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Роспотребнадзор
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КОММЕНТАРИИ (6)

Петя
4 янв 2020 в 12:25

Наверное неплохо было бы узнать КАК ЭТИ КОНФЕТЫ НАЗЫВАЮТСЯ, чтобы их случайно не съесть. Или Роспотребнадзору плевать и эта акция лишь показуха деятельности?

Фото пользователя
4 янв 2020 в 12:20

Огласите дальнейшую судьбу конфеток, пжлста...))

Фото пользователя
4 янв 2020 в 12:19

После новогодних праздников вылезет много тел с ожирением...