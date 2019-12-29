«Уволили водителя и вручили подарки», — итог истории с девочками, которых выгнали в метель из автобуса

Перевозчик, на чьём маршруте из автобуса в метель выгнали двух девочек, связался с семьей и принёс свои извинения.

— Представители организации, непосредственно сам ИП Кобенко, вышли на связь. Они принесли свои извинения за данный инцидент. Сказали, что провели инструктаж о том, чтобы не высаживали детей. Приехал домой заместитель перевозчика, девочек дома не было, поэтому встретили их позже на остановке. Подарили сладкие подарки и поздравили с наступающим Новым годом. Девочки были приятно удивлены, подаркам очень обрадовались. Как отец, я не снимаю с себя ответственности за детей, и данная ситуация для всех послужила уроком. Но мы все должны оставаться людьми в любом случае, — рассказал НГС папа девочек Александр Навоченко.