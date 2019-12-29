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Дороги и транспорт

«Уволили водителя и вручили подарки», — итог истории с девочками, которых выгнали в метель из автобуса

Уволили не только водителя, но и кондуктора

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Девочкам вручили сладкие подарки и поздравили с наступающим Новым годом

Девочкам вручили сладкие подарки и поздравили с наступающим Новым годом

Перевозчик, на чьём маршруте из автобуса в метель выгнали двух девочек, связался с семьей и принёс свои извинения.

— Представители организации, непосредственно сам ИП Кобенко, вышли на связь. Они принесли свои извинения за данный инцидент. Сказали, что провели инструктаж о том, чтобы не высаживали детей. Приехал домой заместитель перевозчика, девочек дома не было, поэтому встретили их позже на остановке. Подарили сладкие подарки и поздравили с наступающим Новым годом. Девочки были приятно удивлены, подаркам очень обрадовались. Как отец, я не снимаю с себя ответственности за детей, и данная ситуация для всех послужила уроком. Но мы все должны оставаться людьми в любом случае, — рассказал НГС папа девочек Александр Навоченко. 

По словам мужчины, ему не хотелось бы повторения такой ситуации с другими детьми, поэтому он призывает родителей контролировать маршруты детей.

Инцидент произошёл 25 декабря в автобусе № 29. Две девочки 7 и 11 лет сели на остановке «Немировича-Данченко» и поехали в сторону жилмассива Просторный. Через одну остановку им пришлось выйти: младшая девочка рассчиталась, ей дали билет, а у старшей не оказалось карты с собой. 

Также вечером 25 декабря кондуктор автобуса № 13 высадил 10-летнюю школьницу на остановке «ТЭЦ-5» — у девочки не оказалось с собой справки, подтверждающей, что она учится в школе. 

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метельавтотранспортвысадили ребёнка
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КОММЕНТАРИИ (56)

маруся
29 дек 2019 в 00:15

Кобенко, напишите большими буквами в ОТ- " Детям проезд бесплатный"
Родители-не давайте детям денег на проезд и жалуйтесь везде, даже в спортлото
Дети-сразу начинайте реветь
К Новому году наберете сумму на подарок ре

Фото пользователя
29 дек 2019 в 00:06

Что за бред? Эти яжематери совсем обнаглели со своими детьми. жалко водителя и кондуктора.

Богатковский
29 дек 2019 в 00:09

По беспределу увольнение...