«Уволили водителя и вручили подарки», — итог истории с девочками, которых выгнали в метель из автобуса

Перевозчик, на чьём маршруте из автобуса в метель выгнали двух девочек, связался с семьей и принёс свои извинения.
— Представители организации, непосредственно сам ИП Кобенко, вышли на связь. Они принесли свои извинения за данный инцидент. Сказали, что провели инструктаж о том, чтобы не высаживали детей. Приехал домой заместитель перевозчика, девочек дома не было, поэтому встретили их позже на остановке. Подарили сладкие подарки и поздравили с наступающим Новым годом. Девочки были приятно удивлены, подаркам очень обрадовались. Как отец, я не снимаю с себя ответственности за детей, и данная ситуация для всех послужила уроком. Но мы все должны оставаться людьми в любом случае, — рассказал НГС папа девочек Александр Навоченко.
По словам мужчины, ему не хотелось бы повторения такой ситуации с другими детьми, поэтому он призывает родителей контролировать маршруты детей.
Инцидент произошёл 25 декабря в автобусе № 29. Две девочки 7 и 11 лет сели на остановке «Немировича-Данченко» и поехали в сторону жилмассива Просторный. Через одну остановку им пришлось выйти: младшая девочка рассчиталась, ей дали билет, а у старшей не оказалось карты с собой.
Также вечером 25 декабря кондуктор автобуса № 13 высадил 10-летнюю школьницу на остановке «ТЭЦ-5» — у девочки не оказалось с собой справки, подтверждающей, что она учится в школе.