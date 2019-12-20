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Объявлено предупреждение из-за плохой погоды: мокрый снег перекроет обзор в Новосибирске

О неблагоприятных условиях предупредила мэрия

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В субботу, 21 декабря, в Новосибирске ожидается нулевая температура

В субботу, 21 декабря, в Новосибирске ожидается нулевая температура

Мэрия Новосибирска предупредила о приближающейся неблагоприятной погоде: в конце недели из-за мокрого снега в городе ухудшится видимость.

— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», днём 21 декабря на территории города Новосибирска ожидаются неблагоприятные погодные условия: мокрый снег, гололёд, температура воздуха 0...–2 градуса, ухудшение видимости до 1–2 километров, местами — до 500 метров, — сообщили в пресс-центре мэрии.

Также в пресс-центре напомнили, что при чрезвычайных ситуациях жителям города следует звонить по номеру 051.

Ранее синоптики рассказали, что к Новосибирской области приближается циклон из районов европейской части России. Это вызовет усиление снегопадов в конце недели. Порывы ветра при этом могут достигать 15–20 метров в секунду, но температура останется повышенной: в регионе будет теплее климатической нормы на 2–5 градусов.

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неблагоприятные метеоусловияпогода в декабре
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КОММЕНТАРИИ (1)

Царь просто Царь
20 дек 2019 в 14:38

МЭРия уже функции МЧС на себя возложила ? тогда жду смс от Локтя .