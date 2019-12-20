Объявлено предупреждение из-за плохой погоды: мокрый снег перекроет обзор в Новосибирске

Мэрия Новосибирска предупредила о приближающейся неблагоприятной погоде: в конце недели из-за мокрого снега в городе ухудшится видимость.
— По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», днём 21 декабря на территории города Новосибирска ожидаются неблагоприятные погодные условия: мокрый снег, гололёд, температура воздуха 0...–2 градуса, ухудшение видимости до 1–2 километров, местами — до 500 метров, — сообщили в пресс-центре мэрии.
Также в пресс-центре напомнили, что при чрезвычайных ситуациях жителям города следует звонить по номеру 051.
Ранее синоптики рассказали, что к Новосибирской области приближается циклон из районов европейской части России. Это вызовет усиление снегопадов в конце недели. Порывы ветра при этом могут достигать 15–20 метров в секунду, но температура останется повышенной: в регионе будет теплее климатической нормы на 2–5 градусов.