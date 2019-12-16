16 декабря понедельник
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 3/10
usd 62.55
eur 69.86
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 3/10
usd 62.55
eur 69.86

Все новости

Все новости
Происшествия

Двойное невезение: в Центральном районе троллейбус наехал на иномарку, попавшую в ДТП

Водитель автомобиля отделался незначительными повреждениями

824
8 Обсудить

Поделиться

Троллейбус пытался объехать иномарку

Троллейбус пытался объехать иномарку

Вечером в понедельник, 16 декабря, в Центральном районе Новосибирска троллейбус наехал на Nissan. ДТП произошло на Октябрьской магистрали.

— Троллейбус двигался по Октябрьской магистрали со стороны Красного проспекта в сторону улицы Кирова. Объезжая столкновение, не рассчитал манёвр и совершил наезд на Nissan, который до этого столкнулся с другим легковым автомобилем. Иномарка до столкновения уже ожидала сотрудников ДПС. У водителя Nissan после столкновения с троллейбусом незначительные повреждения. Разъехались по распискам, — описали ситуацию аварийные комиссары службы «Альянс».

Вы стали очевидцем этой аварии? У вас есть фото или видео с места происшествия? Свяжитесь с редакцией НГС по WhatsApp, Telegram, Viber, номер 8–982–781–74–07.

Утром в воскресенье, 15 декабря, на проспекте Дзержинского легковой автомобиль попал под разворачивающийся троллейбус. ДТП произошло недалеко от конечной остановки общественного транспорта «Сад имени Дзержинского».

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

дтпцентральный районавария с троллейбусом
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (8)

с богаткова
16 дек 2019 в 20:55

не заметить троллейбус? это от большого ума.

Фото пользователя
16 дек 2019 в 20:55

Расписками, которыми можно подтереться и забыть? Чудики, а оформить по евро протоколу все мозга не хватило что ли?

Фото пользователя
16 дек 2019 в 20:55

Проезжал мимо, сделал замечание водителю. Пассажирам троллейбуса предложил прокатиться на своем автомобиле.