Двойное невезение: в Центральном районе троллейбус наехал на иномарку, попавшую в ДТП

— Троллейбус двигался по Октябрьской магистрали со стороны Красного проспекта в сторону улицы Кирова. Объезжая столкновение, не рассчитал манёвр и совершил наезд на Nissan, который до этого столкнулся с другим легковым автомобилем. Иномарка до столкновения уже ожидала сотрудников ДПС. У водителя Nissan после столкновения с троллейбусом незначительные повреждения. Разъехались по распискам, — описали ситуацию аварийные комиссары службы «Альянс».

Вечером в понедельник, 16 декабря, в Центральном районе Новосибирска троллейбус наехал на Nissan. ДТП произошло на Октябрьской магистрали.

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Утром в воскресенье, 15 декабря, на проспекте Дзержинского легковой автомобиль попал под разворачивающийся троллейбус. ДТП произошло недалеко от конечной остановки общественного транспорта «Сад имени Дзержинского».

