Мать отсудила у частного детского центра 225 тысяч рублей за травму ребёнка, упавшего с горки

9-летний мальчик сломал три позвонка при падении с горки на прогулке Фото: Ольга Приваленко

Жительница Новосибирска Ольга Приваленко отсудила компенсацию морального вреда у частного детского центра «Росток» за то, что её сын сломал позвоночник при падении с горки прошлой осенью.

По словам Ольги Приваленко, её ребёнок на платной основе посещал частный центр «Росток», который арендует помещения в здании школы № 17 на улице Кропоткина. В октябре 2018 года во время прогулки с тьютором школьники играли на металлической горке советского образца.

Как пояснила Ольга Приваленко, несчастный случай произошёл, когда её 9-летний сын стоял на платформе горки.



— Другой ребенок, который должен был скатываться по очереди перед ним, резко встал, повернулся. Не удержали они оба равновесие и с этой горки упали, — описала ситуацию горожанка.

Со слов матери, сначала упал её сын, а сверху на него другой ребёнок. Всё это случилось на глазах тьютора. При этом воспитатель, по версии Ольги Приваленко, подошла и сняла другого ребёнка с её сына, но даже не поинтересовалась его самочувствием.

— У него были судороги, он стонал, всячески показывал, что ему больно. Его поднял другой одноклассник и завёл в класс, — рассказала мать.

По версии матери, после этого воспитатель отругала детей, заставила её сына писать объяснительную о поведении на улице, а потом ещё и наказала его: поручила сделать уборку в классе и составить металлические стулья.

— Когда я пришла за своим ребёнком, он подметал класс, хотя его вообще нельзя было это всё заставлять делать — нужно было скорую вызывать, — считает горожанка. — У него вся одежда была в грязи. Я сразу начала спрашивать у него, что случилось. У него слёзы на глаза накатились, выходим мы с ним в коридор, а он мне: «Мама, у меня сильно болят спина и голова».



По словам горожанки, когда она узнала от сына о случившемся, воспитателя в классе не было. Дозвониться до неё получилось только раза с третьего или с четвёртого, когда мать уже везла ребёнка в больницу. Тьютор подтвердила, что мальчик упал.

— «Упал, — говорит, — все дети падают же. Да, — говорит, — дёргался, барахтался, но я думала: он так в листьях играет». И всё, до сегодняшнего дня больше я никаких от неё объяснений, извинений — ничего не слышала, — рассказала Ольга Приваленко.

Она уточнила, что после несчастного случая на прогулке врачи обнаружили у её сына компрессионный перелом трёх позвонков. Мальчик несколько дней пролежал в больнице, а потом полгода носил корсет и учился на дому. Сейчас ребёнок проходит реабилитацию: ему нужны занятия в бассейне, ЛФК и специальный массаж.

По словам матери, ранее на педсовете директор «Ростка» Ольга Тархова обещала оказать помощь семье, но в итоге руководителя не устроила сумма, которую от неё потребовали. Мать пострадавшего мальчика решила добиваться компенсации через суд: причинённый ребёнку моральный вред она оценила в 600 тысяч рублей.



Дело рассматривал Октябрьский районный суд.

Как сообщила старший помощник прокурора Октябрьского района Ирина Парыгина со ссылкой на материалы этого гражданского дела, ребёнок испытал существенные физические и нравственные страдания. Экспертиза показала, что здоровью мальчика причинён тяжкий вред. В суде прокуратура встала на сторону матери и дала заключение о том, что в деле есть все основания для выплаты компенсации морального вреда.

Размер выплаты определила судья — она удовлетворила исковые требования только частично, сообщается в карточке дела на сайте суда.

Как пояснила Ирина Парыгина, в общей сложности матери, которая действовала в интересах пострадавшего мальчика, удалось отсудить у «Ростка» 225 тысяч рублей. В эту сумму вошли компенсация морального вреда (150 тысяч рублей) и штраф по закону о защите прав потребителей (75 тысяч рублей).

Решение суд вынес на этой неделе. В законную силу оно ещё не вступило.

Директор частного учреждения дополнительного образования «Центр "Росток"» Ольга Приваленко попросила корреспондента НГС не «раздувать шумиху» и не публиковать новость об этом происшествии, пояснив, что за 15 лет работы учреждения это первый случай, связанный с обращением мамы в суд.