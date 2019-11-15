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Мать отсудила у частного детского центра 225 тысяч рублей за травму ребёнка, упавшего с горки

Ответчиком по делу стал частный детский центр «Росток»

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9-летний мальчик сломал три позвонка при падении с горки на прогулке

9-летний мальчик сломал три позвонка при падении с горки на прогулке

Жительница Новосибирска Ольга Приваленко отсудила компенсацию морального вреда у частного детского центра «Росток» за то, что её сын сломал позвоночник при падении с горки прошлой осенью.

По словам Ольги Приваленко, её ребёнок на платной основе посещал частный центр «Росток», который арендует помещения в здании школы № 17 на улице Кропоткина. В октябре 2018 года во время прогулки с тьютором школьники играли на металлической горке советского образца.

Как пояснила Ольга Приваленко, несчастный случай произошёл, когда её 9-летний сын стоял на платформе горки.

— Другой ребенок, который должен был скатываться по очереди перед ним, резко встал, повернулся. Не удержали они оба равновесие и с этой горки упали, — описала ситуацию горожанка.

Со слов матери, сначала упал её сын, а сверху на него другой ребёнок. Всё это случилось на глазах тьютора. При этом воспитатель, по версии Ольги Приваленко, подошла и сняла другого ребёнка с её сына, но даже не поинтересовалась его самочувствием.

— У него были судороги, он стонал, всячески показывал, что ему больно. Его поднял другой одноклассник и завёл в класс, — рассказала мать.

По версии матери, после этого воспитатель отругала детей, заставила её сына писать объяснительную о поведении на улице, а потом ещё и наказала его: поручила сделать уборку в классе и составить металлические стулья.

— Когда я пришла за своим ребёнком, он подметал класс, хотя его вообще нельзя было это всё заставлять делать — нужно было скорую вызывать, — считает горожанка. — У него вся одежда была в грязи. Я сразу начала спрашивать у него, что случилось. У него слёзы на глаза накатились, выходим мы с ним в коридор, а он мне: «Мама, у меня сильно болят спина и голова».

По словам горожанки, когда она узнала от сына о случившемся, воспитателя в классе не было. Дозвониться до неё получилось только раза с третьего или с четвёртого, когда мать уже везла ребёнка в больницу. Тьютор подтвердила, что мальчик упал.

— «Упал, — говорит, — все дети падают же. Да, — говорит, — дёргался, барахтался, но я думала: он так в листьях играет». И всё, до сегодняшнего дня больше я никаких от неё объяснений, извинений — ничего не слышала, — рассказала Ольга Приваленко.

Она уточнила, что после несчастного случая на прогулке врачи обнаружили у её сына компрессионный перелом трёх позвонков. Мальчик несколько дней пролежал в больнице, а потом полгода носил корсет и учился на дому. Сейчас ребёнок проходит реабилитацию: ему нужны занятия в бассейне, ЛФК и специальный массаж.

По словам матери, ранее на педсовете директор «Ростка» Ольга Тархова обещала оказать помощь семье, но в итоге руководителя не устроила сумма, которую от неё потребовали. Мать пострадавшего мальчика решила добиваться компенсации через суд: причинённый ребёнку моральный вред она оценила в 600 тысяч рублей.

Дело рассматривал Октябрьский районный суд.

Как сообщила старший помощник прокурора Октябрьского района Ирина Парыгина со ссылкой на материалы этого гражданского дела, ребёнок испытал существенные физические и нравственные страдания. Экспертиза показала, что здоровью мальчика причинён тяжкий вред. В суде прокуратура встала на сторону матери и дала заключение о том, что в деле есть все основания для выплаты компенсации морального вреда.

Размер выплаты определила судья — она удовлетворила исковые требования только частично, сообщается в карточке дела на сайте суда.

Как пояснила Ирина Парыгина, в общей сложности матери, которая действовала в интересах пострадавшего мальчика, удалось отсудить у «Ростка» 225 тысяч рублей. В эту сумму вошли компенсация морального вреда (150 тысяч рублей) и штраф по закону о защите прав потребителей (75 тысяч рублей).

Решение суд вынес на этой неделе. В законную силу оно ещё не вступило.

Директор частного учреждения дополнительного образования «Центр  "Росток"» Ольга Приваленко попросила корреспондента НГС не «раздувать шумиху» и не публиковать новость об этом происшествии, пояснив, что за 15 лет работы учреждения это первый случай, связанный с обращением мамы в суд.

Ранее новосибирский бизнесмен Павел Хейсин получил условный срок за надувную горку-батут, на которой сломала ногу 10-летняя девочка.

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КОММЕНТАРИИ (13)

с богаткова
15 ноя 2019 в 16:02

Слушайте, ну это уже ни в какие ворота. Дети бегают, и получаются травмы. Этого не избежать. Это не повод требовать компенсации. Кроме того, когда дома получаются травмы, родители не несут никакой ответственности, даже если травма заканчивается трагично. Двойные стандарты.

Пеший Ход
15 ноя 2019 в 16:13

Двоякое отношение у меня к таким новостям. С одной стороны: молодец, пошла на принцип, всё такое, додавила. С другой стороны- меня лично достали уже таки новости: отсудили, засудили, пересудили, коллекторы, банки, должники, приставы.
Не, конечно, кто то мне тут скажет: чего мол разнылся? закрой и не читай! Да не вопрос! НГС и так потихоньку превращается в прибежище троллей - сами выбрали такой вектор развития.
К друзьям знакомым подходишь поговорить: и тот же самый капец: у всех какие то разборки непонятно с кем. Такое ощущение что народу жить скучно, сами ищут все приключения на пятую точку. Мне вот нескучно, есть чем заняться, помимо стучания по клаве:)

15 ноя 2019 в 16:16

детский сад... 9 лет... при том, что в школу с 7 лет... не сходится что-то...