В Новосибирске восстановили столетнюю сумочку одной из первых учительниц города

В Новосибирске отреставрировали изящную дамскую сумочку, которая принадлежала одному из первых учителей Ново-Николаевска — Клавдии Полянской.
Отреставрировать сумочку, сшитую в начале XX века, решили, потому что атлас обветшал и расползался по швам, кружево потемнело и местами было разорвано, сообщили в Новосибирском государственном краеведческом музее.
В музее уточнили, что сумочка Клавдии Полянской хранится в их фондах на протяжении многих лет, но в экспозиции она не представлена. На восстановление этого предмета ушло четыре месяца: работы начались во время стажировки реставратора Екатерины Григорьевой в Государственном Эрмитаже, а завершились уже в Новосибирском краеведческом музее.
— Реставраторы демонтировали детали, произвели укрепление, очистку и сборку изделия по старым швам, — рассказали в краеведческом музее, добавив, что после реставрации сумочка вернулась к ним на хранение.
В музее напомнили, что хозяйка сумочки Клавдия Полянская была учителем истории и словесности в железнодорожном училище, заслуженным учителем РСФСР, участвовала в революционных движениях.
Ранее в Новосибирском государственном техническом университете задумали восстановить бомбардировщик Ту-2 — в университете уверены, что после реставрации машина сможет подняться в воздух.