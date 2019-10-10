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Культура

В Новосибирске восстановили столетнюю сумочку одной из первых учительниц города

Чтобы восстановить аксессуар начала XX века, реставраторам понадобилось четыре месяца

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От времени сумочка Клавдии Полянской обветшала, поэтому её пришлось восстанавливать. Но фото — предмет до реставрации

От времени сумочка Клавдии Полянской обветшала, поэтому её пришлось восстанавливать. Но фото — предмет до реставрации

В Новосибирске отреставрировали изящную дамскую сумочку, которая принадлежала одному из первых учителей Ново-Николаевска — Клавдии Полянской. 

Отреставрировать сумочку, сшитую в начале XX века, решили, потому что атлас обветшал и расползался по швам, кружево потемнело и местами было разорвано, сообщили в Новосибирском государственном краеведческом музее.

В музее уточнили, что сумочка Клавдии Полянской хранится в их фондах на протяжении многих лет, но в экспозиции она не представлена. На восстановление этого предмета ушло четыре месяца: работы начались во время стажировки реставратора Екатерины Григорьевой в Государственном Эрмитаже, а завершились уже в Новосибирском краеведческом музее. 

— Реставраторы демонтировали детали, произвели укрепление, очистку и сборку изделия по старым швам, — рассказали в краеведческом музее, добавив, что после реставрации сумочка вернулась к ним на хранение.

На реставрацию аксессуара ушло четыре месяца. Но фото слева — предмет до реставрации, на фото справа — после реставрации

На реставрацию аксессуара ушло четыре месяца. Но фото слева — предмет до реставрации, на фото справа — после реставрации

В музее напомнили, что хозяйка сумочки Клавдия Полянская была учителем истории и словесности в железнодорожном училище, заслуженным учителем РСФСР, участвовала в революционных движениях.

Ранее в Новосибирском государственном техническом университете задумали восстановить бомбардировщик Ту-2 — в университете уверены, что после реставрации машина сможет подняться в воздух.

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краеведческий музейистория Новосибирска

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    КОММЕНТАРИИ (2)

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    10 окт 2019 в 18:45

    Куплю ее для внучки.

    Вовчик1955
    10 окт 2019 в 18:47

    Нам новосибирцам вобще ровно.