В Новосибирске восстановили столетнюю сумочку одной из первых учительниц города

От времени сумочка Клавдии Полянской обветшала, поэтому её пришлось восстанавливать. Но фото — предмет до реставрации

В Новосибирске отреставрировали изящную дамскую сумочку, которая принадлежала одному из первых учителей Ново-Николаевска — Клавдии Полянской.

Отреставрировать сумочку, сшитую в начале XX века, решили, потому что атлас обветшал и расползался по швам, кружево потемнело и местами было разорвано, сообщили в Новосибирском государственном краеведческом музее.

В музее уточнили, что сумочка Клавдии Полянской хранится в их фондах на протяжении многих лет, но в экспозиции она не представлена. На восстановление этого предмета ушло четыре месяца: работы начались во время стажировки реставратора Екатерины Григорьевой в Государственном Эрмитаже, а завершились уже в Новосибирском краеведческом музее.