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В Новосибирском зоопарке поселилась агрессивная парагвайская анаконда

Уже скоро её покажут посетителям

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Новый обитатель зоопарка пока не проявляет интереса к бассейну с водой

Новый обитатель зоопарка пока не проявляет интереса к бассейну с водой

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило пополнил свою коллекцию животных: в нём поселилась двухгодовалая парагвайская анаконда.

«Пока змея привыкает к новому месту. Всё время она проводит на стволе дерева, установленном под специальной согревающей лампой», — рассказали в зоопарке.

В зоопарке уточнили, что молодой самец приехал из Санкт-Петербурга и раньше представителей этого вида в коллекции Новосибирского зоопарка не было. Парагвайской анаконде всего два года, её длина пока не превышает 60 сантиметров, и представителя самых больших змей в мире в нём сейчас могут узнать только зоологи. Окраска у нового обитателя зоопарка достаточно яркая, на желто-оливковом фоне выделяется характерный тёмный узор.

«Сотрудники зоопарка, наблюдая за анакондой, убедились в том, что она действительно агрессивней многих других рептилий. Если взять анаконду в руки, она постарается атаковать», — сообщили в зоопарке имени Р.А. Шило.

Также, по словам работников зоопарка, самец парагвайской анаконды пока не проявляет интереса к бассейну с водой. Для начала змее нужно отогреться с дороги.

Пока анаконда живёт в павильоне, который недоступен для посетителей. Но уже совсем скоро её переведут в вольер террариума, пообещали в зоопарке.

В прошлом месяце сотрудники зоопарка сообщили о том, что получили из Чехии самца желтощёкого хохлатого гиббона и в скором времени ждут ещё самку. Этот вид гиббонов считается вымирающим. Природная популяция сокращается из-за охоты и разрушения человеком среды обитания желтощёких хохлатых гиббонов. 

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    КОММЕНТАРИИ (13)

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    25 сен 2019 в 13:56

    В день поди съедает до двух кремлеботов!

    ХиХи
    25 сен 2019 в 14:07

    Да разве это анаконда? Это самый мелкий представитель среди анаконд.Он обычно досигает 3х метров длины.

    Хитрый лис
    25 сен 2019 в 14:25

    О госспади! Это ж тёща моя!!! Вот она где!!!!