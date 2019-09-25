В Новосибирском зоопарке поселилась агрессивная парагвайская анаконда

Новый обитатель зоопарка пока не проявляет интереса к бассейну с водой

В зоопарке уточнили, что молодой самец приехал из Санкт-Петербурга и раньше представителей этого вида в коллекции Новосибирского зоопарка не было. Парагвайской анаконде всего два года, её длина пока не превышает 60 сантиметров, и представителя самых больших змей в мире в нём сейчас могут узнать только зоологи. Окраска у нового обитателя зоопарка достаточно яркая, на желто-оливковом фоне выделяется характерный тёмный узор.

«Пока змея привыкает к новому месту. Всё время она проводит на стволе дерева, установленном под специальной согревающей лампой», — рассказали в зоопарке.

«Сотрудники зоопарка, наблюдая за анакондой, убедились в том, что она действительно агрессивней многих других рептилий. Если взять анаконду в руки, она постарается атаковать», — сообщили в зоопарке имени Р.А. Шило.



Также, по словам работников зоопарка, самец парагвайской анаконды пока не проявляет интереса к бассейну с водой. Для начала змее нужно отогреться с дороги.



Пока анаконда живёт в павильоне, который недоступен для посетителей. Но уже совсем скоро её переведут в вольер террариума, пообещали в зоопарке.



В прошлом месяце сотрудники зоопарка сообщили о том, что получили из Чехии самца желтощёкого хохлатого гиббона и в скором времени ждут ещё самку. Этот вид гиббонов считается вымирающим. Природная популяция сокращается из-за охоты и разрушения человеком среды обитания желтощёких хохлатых гиббонов.