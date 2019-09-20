Пробка на два берега: Димитровский мост встал в 5-километровый затор из-за двух ДТП

Сегодня вечером, 20 сентября, огромная пробка парализовала движение по Димитровскому мосту — машины стоят от Нарымской улицы до площади Энергетиков.
Как сообщил корреспондент НГС, на Димитровском мосту в пробку встали новосибирцы, выезжающие в сторону левого берега. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор произошёл из-за двух ДТП. Для движения закрыты два ряда — средний и правый. Скорость движения по мосту в 19:24 не превышала 7 километров в час.
Вчера вечером на Бердском шоссе собралась длинная вечерняя пробка из-за ДТП, которое произошло около разъезда Иня. Затор растянулся более чем на километр. Как сообщали очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», причиной аварии стал легковой автомобиль, который попытался объехать фуру, но манёвр не удался.