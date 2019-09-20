20 сентября пятница
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 4/10
usd 64.22
eur 70.94

Темы

СЕЙЧАС +15°С
Пробки 4/10
usd 64.22
eur 70.94

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт

Пробка на два берега: Димитровский мост встал в 5-километровый затор из-за двух ДТП

Движение ограничено от площади Кондратюка и до площади Энергетиков

Поделиться

601
5 Обсудить
Пятничная пробка на Димитровском мосту растянулась на несколько километров

Пятничная пробка на Димитровском мосту растянулась на несколько километров

Сегодня вечером, 20 сентября, огромная пробка парализовала движение по Димитровскому мосту — машины стоят от Нарымской улицы до площади Энергетиков.

Как сообщил корреспондент НГС, на Димитровском мосту в пробку встали новосибирцы, выезжающие в сторону левого берега. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор произошёл из-за двух ДТП. Для движения закрыты два ряда — средний и правый. Скорость движения по мосту в 19:24 не превышала 7 километров в час. 

Так пробка выглядит с одной из многоэтажек

Так пробка выглядит с одной из многоэтажек

Вчера вечером на Бердском шоссе собралась длинная вечерняя пробка из-за ДТП, которое произошло около разъезда Иня. Затор растянулся более чем на километр. Как сообщали очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», причиной аварии стал легковой автомобиль, который попытался объехать фуру, но манёвр не удался.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

аварияпробка

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (5)

    Фото пользователя
    20 сен 2019 в 19:35

    В Андырку (еслифчо) - ниедь! Тя тута - ниждут!!! Вали куда-нить тудэ - Тогучим-ЧанЫ-СаянЫ!!! Кыш-кыш-кыш.....

    Как надо
    20 сен 2019 в 19:29

    Сижу в офисе, тоже проблема с пробкой, но нету штопора... Придется сухим троллем идти в винный бар на красный...

    В теме
    20 сен 2019 в 19:27

    А где все велосипедисты и пешеходы? В машинах?