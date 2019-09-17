Новосибирские учёные выпустили на Байкале редких полёвок, чтобы спасти их от вымирания

Исследователи получили на изучение и восстановление популяции полёвок грант в 300 тысяч рублей от Фонда поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал» и ещё 60 тысяч рублей собрали на краудфандинговой платформе. В мае они вырастили полёвок в специальных условиях и через 30 дней выпустили их на Байкале.

Новосибирские учёные выпустили в дикую природу около 50 ольхонских полёвок, чтобы спасти этот уникальный вид от исчезновения. Такие грызуны обитают только на нескольких островах Байкала и почти исчезли из-за туристов.

«В августе проверили приживаемость — увидели следы из жизнедеятельности на этом острове. В следующем году будем проверять, как они перезимуют. Это очень важно. Скальные полёвки запасают траву на зиму и ей питаются. Очень важно, чтобы наши новые зверьки смогли запасти достаточно себе травы и перезимовали», — рассказал корреспонденту НГС руководитель проекта, научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Игорь Моролдоев.

Полёвок выпустили на острове Баракчин. Раньше здесь обитало очень много грызунов, но потом они исчезли — в том числе из-за туристов.

«Изначально у ольхонской полёвки был маленький ареал обитания. А в последние годы усилилась туристическая нагрузка на все острова Байкала. Люди вытаптывают траву, разрушают места обитания. Туристы строят и так называемые пирамидки из камней — перетаскивают их с места на место. И страдают многие обитатели Байкала», — добавил Моролдоев.

На прошлой неделе стало известно, что новосибирские учёные начнут искать саранчу с помощью беспилотников — дроны помогут энтомологам найти полынь с примесью разнотравья, в которой живут насекомые. А недавно селекционеры из Новосибирска вывели новые сорта огурцов, помидоров и базилика — овощи уже проходят испытания.