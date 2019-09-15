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Происшествия

Три человека погибли в жёстком ДТП с участием фуры на Чуйском тракте

Ещё четверых пострадавших доставили в больницу

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Один из автомобилей выехал на встречную полосу движения

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области 

Сегодня вечером в Новосибирской области произошло крупное ДТП — столкнулись три автомобиля. В результате аварии погибли три человека, ещё четверо пострадали, в том числе дети. 

Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, столкновение случилось примерно в 19:10 на 118 километре трассы Р-256. 

«По предварительной информации, автомобиль Mitsubishi Galant следовал со стороны Новосибирска и, выехав на сторону встречного движения, совершил столкновение с автомобилем Toyota Opa. От удара Mitsubishi отбросило в сторону грузового автомобиля Volvo, который следовал в попутном с Mitsubishi направлении. В результате ДТП на месте погибли три человека, находившиеся в автомобиле Mitsubishi: один мужчина и две женщины. Четверо человек, находившихся в автомобиле Toyota Opa, из них двое несовершеннолетних, доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. <...> По факту дорожной аварии проводится проверка. Устанавливаются личности погибших и потерпевших в ДТП», — рассказали в ведомстве. 

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. 

Mitsubishi Galant отбросило в грузовую машину&nbsp;

Mitsubishi Galant отбросило в грузовую машину 

В начале сентября смертельное ДТП произошло примерно в семи километрах от Толмачёвского кольца — тогда также столкнулись легковушка и грузовик

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    15 сен 2019 в 22:03

    Пруль? Да. Виновен? Да.

    Фото пользователя
    15 сен 2019 в 22:10

    скоро куплю прульку в кредит!как обезопясить -себя на дороге?..((

    Фото пользователя
    15 сен 2019 в 22:06

    рыдаю!как так -ребят..:))