Три человека погибли в жёстком ДТП с участием фуры на Чуйском тракте

Сегодня вечером в Новосибирской области произошло крупное ДТП — столкнулись три автомобиля. В результате аварии погибли три человека, ещё четверо пострадали, в том числе дети.

Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, столкновение случилось примерно в 19:10 на 118 километре трассы Р-256.

«По предварительной информации, автомобиль Mitsubishi Galant следовал со стороны Новосибирска и, выехав на сторону встречного движения, совершил столкновение с автомобилем Toyota Opa. От удара Mitsubishi отбросило в сторону грузового автомобиля Volvo, который следовал в попутном с Mitsubishi направлении. В результате ДТП на месте погибли три человека, находившиеся в автомобиле Mitsubishi: один мужчина и две женщины. Четверо человек, находившихся в автомобиле Toyota Opa, из них двое несовершеннолетних, доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. <...> По факту дорожной аварии проводится проверка. Устанавливаются личности погибших и потерпевших в ДТП», — рассказали в ведомстве.