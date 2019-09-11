Рубрики
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 3/10
usd 65.44
eur 72.30

Темы

СЕЙЧАС +9°С
Пробки 3/10
usd 65.44
eur 72.30

Все новости

Все новости
Происшествия

Сибирячка погибла в горящей квартире пятиэтажки на Первомайке

Её тело нашли в коридоре около кухни

Поделиться

454
2 Обсудить

Пожар случился в доме № 5 на улице Физкультурной — причину случившегося ещё выясняют

Фото: Станислав Сергеев / 2gis.ru

Сегодня утром в Первомайском районе Новосибирска загорелась квартира в пятиэтажке — на пожаре погибла женщина.

Происшествие случилось в доме № 5 на улице Физкультурной — пожарные приехали на место в 7:36, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

По информации ведомства, пожар произошёл в квартире на втором этаже. Локализовать огонь пожарным удалось в 7:47.

«В результате пожара в комнате повреждены мебель и домашние вещи на площади 3 квадратных метра. Квартира закопчена по всей площади», — описали ситуацию в МЧС.

По информации ведомства, в квартире нашли погибшую женщину — её тело лежало в коридоре около кухни.

«Причина пожара пока устанавливается», — добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Корреспонденту НГС пока не удалось получить комментарий по поводу гибели женщины в Следственном управлении СК России по Новосибирской области.

В начале года во время пожара в частном секторе Заельцовского района погиб маленький ребёнок: он не смог выбраться из горящего дома — входная дверь была заперта снаружи на щеколду.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

пожар с погибшейПервомайский район

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (2)

    Горделивый скрепоносец
    11 сен 2019 в 09:59

    Стабильность чо...