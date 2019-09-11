Сибирячка погибла в горящей квартире пятиэтажки на Первомайке

Пожар случился в доме
Фото: Станислав Сергеев / 2gis.ru
Сегодня утром в Первомайском районе Новосибирска загорелась квартира в пятиэтажке — на пожаре погибла женщина.
Происшествие случилось в доме
По информации ведомства, пожар произошёл в квартире на втором этаже. Локализовать огонь пожарным удалось в 7:47.
«В результате пожара в комнате повреждены мебель и домашние вещи на площади 3 квадратных метра. Квартира закопчена по всей площади», — описали ситуацию в МЧС.
По информации ведомства, в квартире нашли погибшую женщину — её тело лежало в коридоре около кухни.
«Причина пожара пока устанавливается», — добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Корреспонденту НГС пока не удалось получить комментарий по поводу гибели женщины в Следственном управлении СК России по Новосибирской области.
В начале года во время пожара в частном секторе Заельцовского района погиб маленький ребёнок: он не смог выбраться из горящего дома — входная дверь была заперта снаружи на щеколду.