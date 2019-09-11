Сибирячка погибла в горящей квартире пятиэтажки на Первомайке

Сегодня утром в Первомайском районе Новосибирска загорелась квартира в пятиэтажке — на пожаре погибла женщина.



Происшествие случилось в доме № 5 на улице Физкультурной — пожарные приехали на место в 7:36, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.



По информации ведомства, пожар произошёл в квартире на втором этаже. Локализовать огонь пожарным удалось в 7:47.



«В результате пожара в комнате повреждены мебель и домашние вещи на площади 3 квадратных метра. Квартира закопчена по всей площади», — описали ситуацию в МЧС.

