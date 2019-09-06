Седан врезался во встречный грузовик на трассе: один человек погиб

«В 7:25 53-летний водитель автомобиля Datsun on-DO двигался по автодороге Р-254 "Иртыш" со стороны рабочего поселка Коченёво в направлении города Новосибирска и на 1435-м км автодороги не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Toyota Dyna <...> под управлением 56-летнего водителя, который двигался во встречном направлении», — сообщил корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды регионального управления Госавтоинспекции Константин Шкабарня.

По данным паблика «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте», авария случилась примерно в семи километрах от Толмачёвского кольца.

Сегодня утром, 6 сентября, грузовик Toyota Dyna и седан Datsun on-DO сошлись в смертельном ДТП на Омском тракте в Новосибирском районе.

На месте происшествия погиб водитель автомобиля Datsun, сообщил Шкабарня.



По его информации, также в аварии пострадали водитель и 38-летний пассажир «Тойоты» — их увезли в ближайшую больницу.

«Пока мы не знаем, какие травмы они получили. <...> На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия устанавливаются», — добавил Константин Шкабарня.

В конце августа в аварии с грузовиком погиб водитель мопеда: смертельное ДТП случилось в Первомайском районе Новосибирска.

