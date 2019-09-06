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Происшествия

Седан врезался во встречный грузовик на трассе: один человек погиб

Смертельное ДТП случились примерно в семи километрах от Толмачёвского кольца

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Легковую машину смяло от удара о грузовик

Фото: vk.com/act54

Сегодня утром, 6 сентября, грузовик Toyota Dyna и седан Datsun on-DO сошлись в смертельном ДТП на Омском тракте в Новосибирском районе.

По данным паблика «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте», авария случилась примерно в семи километрах от Толмачёвского кольца.

«В 7:25 53-летний водитель автомобиля Datsun on-DO двигался по автодороге Р-254 "Иртыш" со стороны рабочего поселка Коченёво в направлении города Новосибирска и на 1435-м км автодороги не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Toyota Dyna <...> под управлением 56-летнего водителя, который двигался во встречном направлении», — сообщил корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды регионального управления Госавтоинспекции Константин Шкабарня.

На месте происшествия погиб водитель автомобиля Datsun, сообщил Шкабарня.

По его информации, также в аварии пострадали водитель и 38-летний пассажир «Тойоты» — их увезли в ближайшую больницу.

«Пока мы не знаем, какие травмы они получили. <...> На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия устанавливаются», — добавил Константин Шкабарня.

В конце августа в аварии с грузовиком погиб водитель мопеда: смертельное ДТП случилось в Первомайском районе Новосибирска.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

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    6 сен 2019 в 10:46

    Ближайшая больница в г.Обь. Туда только умирать приезжают. В больнице нет квалифицированного персонала, необходимых медикаментов и т.д. Родственникам пострадавших рекомендую забирать их если это возможно и перевозить в Новосибирск.

    6 сен 2019 в 10:49

    Плюс к безопасности на дорогах