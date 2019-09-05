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«Сибирь» выиграла у «Адмирала» из Владивостока

Матч закончился со счётом 5:1

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Несмотря на то что счёт открыл «Адмирал», новосибирцы смогли отыграться

Фото: Vk.com / hcsibir1962

Сегодня, 5 сентября, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над владивостокским «Адмиралом» со счётом 5:1.

На первой минуте счёт открыл защитник «Адмирала» Александр Угольников. Затем инициатива перешла к «Сибири». Шайбы забросили Илья Морозов, Юрки Йокипакка, Микаэль Руохомаа и дважды Егор Миловзоров.

Ворота «Сибири» в матче защищал Харри Сятери.

В субботу «Сибирь» будет играть с «Салаватом Юлаевым» из Уфы. Матч начнётся в 17:30.

Первая игра в новом сезоне у «Сибири» была с хабаровским «Амуром». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу новосибирцев.

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    КОММЕНТАРИИ (17)

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    5 сен 2019 в 22:05

    Кое как выйграли у самых слабых команд не только в дивизионе но и во всем чемпионате КХЛ... Жду когда Салават выбьет дурь из Сибири... А также все остальные...

    ...
    5 сен 2019 в 22:09

    Где там спрятался "знаток" Ржака, который тут вопил, что Адмирал наваляет Сибири?
    Похоже из него такой же знаток, как из Бузовой певица.
    Хотя что взять с дворника, который в данный момент на лечении в палате номер 6?
    У него сейчас умные разговоры с Наполеоном, Директором завода, Гимлером и Отцом всея.

    Гость
    5 сен 2019 в 22:21

    Это главная новость для НГСа?