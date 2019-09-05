«Сибирь» выиграла у «Адмирала» из Владивостока

... 5 сен 2019 в 22:09

Где там спрятался "знаток" Ржака, который тут вопил, что Адмирал наваляет Сибири?

Похоже из него такой же знаток, как из Бузовой певица.

Хотя что взять с дворника, который в данный момент на лечении в палате номер 6?

У него сейчас умные разговоры с Наполеоном, Директором завода, Гимлером и Отцом всея.