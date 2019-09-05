«Сибирь» выиграла у «Адмирала» из Владивостока

Несмотря на то что счёт открыл «Адмирал», новосибирцы смогли отыграться
Фото: Vk.com / hcsibir1962
Сегодня, 5 сентября, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над владивостокским «Адмиралом» со счётом 5:1.
На первой минуте счёт открыл защитник «Адмирала» Александр Угольников. Затем инициатива перешла к «Сибири». Шайбы забросили Илья Морозов, Юрки Йокипакка, Микаэль Руохомаа и дважды Егор Миловзоров.
Ворота «Сибири» в матче защищал Харри Сятери.
В субботу «Сибирь» будет играть с «Салаватом Юлаевым» из Уфы. Матч начнётся в 17:30.
Первая игра в новом сезоне у «Сибири» была с хабаровским «Амуром». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу новосибирцев.