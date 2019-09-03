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«Нас выселяют»: жители военного городка устроили пикет перед полпредством на Державина

В аппарате полпредства им сказали, что подключат к делу прокуратуру

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На одиночные пикеты пришли несколько человек, которых выселяют из служебных квартир в Пашино

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Жители посёлка Гвардейский Калининского района Новосибирска вышли на одиночные пикеты перед резиденцией полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе — они потребовали разобраться, насколько законно их выселяют из квартир. 

«Муж служил. Меня выселяют из жилья, так как считают, что я, прожив 30 лет, не имею права сейчас проживать в этой квартире», — объяснила своё выступление жительница посёлка Елена Казакова. 

На плакате одной из участниц пикета была надпись: «Бомж. 2 штуки. Производство — Министерство обороны РФ. Грош цена». 

Пикеты продолжались около 30 минут, затем участников акций пригласили войти в здание. 

«Был не сам полпред, а его зам, — рассказал бывший военный Юрий Цветков, которого давно пытаются выселить из служебной квартиры. — Пообещали, что позвонят главному приставу об отсрочке. И пообещали подключить областную прокуратуру, чтобы проверить законность нашего выселения». 

Жители военного посёлка уже не первый год пытаются привлечь внимание власти и военных структур к своей проблеме. На прошлой неделе 120 человек вышли с плакатами, чтобы попросить Минобороны РФ остановить выселение. В апреле Министерство обороны РФ сообщило, что семьи живут в этих квартирах незаконно

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    КОММЕНТАРИИ (40)

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    3 сен 2019 в 14:47

    А в чем собственно незаконность выселения? Жилье имеет статус служебного. Военным положено жилье по выходу на пенсию на основе сертификата. Кто не получил сертификат, значит не заслужил. Привыкли жить на шее государства. Во время службы плевать в потолок и тащить со складов все что плохо лежит. Сейчас им квартиры подари. Наглость не знает границ.

    3 сен 2019 в 14:46

    Вот я не пойму, если они всю жизнь знали , что квартиры им не принадлежат, то почему не предприняли мер по накоплению хоть маленького капитала на свой собственный угол.

    Локтем в глаз
    3 сен 2019 в 14:44

    Жилье служебное. Выметайтесь и не кукарекайте.