«Нас выселяют»: жители военного городка устроили пикет перед полпредством на Державина

На одиночные пикеты пришли несколько человек, которых выселяют из служебных квартир в Пашино
Фото: Густаво Зырянов / НГС
Жители посёлка Гвардейский Калининского района Новосибирска вышли на одиночные пикеты перед резиденцией полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе — они потребовали разобраться, насколько законно их выселяют из квартир.
«Муж служил. Меня выселяют из жилья, так как считают, что я, прожив 30 лет, не имею права сейчас проживать в этой квартире», — объяснила своё выступление жительница посёлка Елена Казакова.
На плакате одной из участниц пикета была надпись: «Бомж. 2 штуки. Производство — Министерство обороны РФ. Грош цена».
Пикеты продолжались около 30 минут, затем участников акций пригласили войти в здание.
«Был не сам полпред, а его зам, — рассказал бывший военный Юрий Цветков, которого давно пытаются выселить из служебной квартиры. — Пообещали, что позвонят главному приставу об отсрочке. И пообещали подключить областную прокуратуру, чтобы проверить законность нашего выселения».
Жители военного посёлка уже не первый год пытаются привлечь внимание власти и военных структур к своей проблеме. На прошлой неделе 120 человек вышли с плакатами, чтобы попросить Минобороны РФ остановить выселение. В апреле Министерство обороны РФ сообщило, что семьи живут в этих квартирах незаконно.