«Нас выселяют»: жители военного городка устроили пикет перед полпредством на Державина

Жители посёлка Гвардейский Калининского района Новосибирска вышли на одиночные пикеты перед резиденцией полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе — они потребовали разобраться, насколько законно их выселяют из квартир.

«Муж служил. Меня выселяют из жилья, так как считают, что я, прожив 30 лет, не имею права сейчас проживать в этой квартире», — объяснила своё выступление жительница посёлка Елена Казакова.

На плакате одной из участниц пикета была надпись: «Бомж. 2 штуки. Производство — Министерство обороны РФ. Грош цена».