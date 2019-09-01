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Видео: росгвардейцы задержали прохожего, который спокойно шёл по улице

В ведомстве начали проводить внутреннюю проверку

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Мужчина вступил в перепалку с сотрудниками, за что его ударили и повалили на землю

Фото: скриншот видео

Двое сотрудников Росгвардии задержали прохожего в Октябрьском районе Новосибирска — мужчина вступил в перепалку с сотрудниками, за что его ударили и повалили на землю.

Видео инцидента опубликовали в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Как говорится в подписи к видео, это произошло на улице Панишева вечером 30 августа. Видно, как неподалёку от мужчины, который идёт по улице с бутылкой в руке, тормозит машина государственного предприятия «Охрана», из которой выходят два бойца Росгвардии.

Видео опубликовали в соцсетях недавно. Автор: vk.com / act54

Между прохожим и бойцами происходит диалог, вскоре после начала которого мужчина начинает активно жестикулировать. В итоге прохожий махает рукой и поворачивается к росгвардейцам спиной, пытаясь уйти, однако один из сотрудников бьёт мужчину в шею и валит на землю.

В пресс-службе Росгвардии корреспонденту НГС подтвердили, что знают о появившейся в соцсетях видеозаписи и уже начали внутреннюю проверку.

«Мы сейчас собираем факты, выясняются обстоятельства инцидента: что там было. Видео было опубликовано буквально два часа назад», — рассказали в пресс-службе Росгвардии, пообещав предоставить информацию завтра.

В августе сотрудник Росгвардии задержали молодого человека, который ворвался с ножом в супермаркет «Горожанка» на улице 1905 года — в магазине работала его бывшая девушка.

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    КОММЕНТАРИИ (64)

    Вася
    1 сен 2019 в 13:31

    Путинские соколы совсем оборзели,на чьи деньги живут,оборотни...

    Фото пользователя
    1 сен 2019 в 13:35

    Посадить лет на 5 этих двух бравых гвардейцев.

    хомячок
    1 сен 2019 в 13:36

    что хотели, эти двое, из машины, от спокойно идущего по улице человека?