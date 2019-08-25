Пришли на день рождения: сотни новосибирцев выстроились к кассам зоопарка

На день рождения в зоопарке собрались сотни гостей
Фото: Александр Ощепков / НГС
Сегодня, 25 августа, Новосибирский зоопарк презентовал новый павильон для луговых собачек, который построили за несколько месяцев, — открытие приурочили к дню рождения зоопарка. Также в честь праздника на центральной аллее проходит ярмарка, а артисты весь день развлекают гостей, — посмотреть на это пришли сотни горожан с детьми. На дне рождения побывал и фотокорреспондент НГС.
Зоопарк отмечает 72-летие в последнее воскресенье августа — по данным учреждения, документ о создании в Новосибирске зоологического парка был подписан 29 августа 1947 года. На праздник пришли сотни горожан — днём к кассе можно увидеть довольно большие очереди.
В день рождения зоопарк решил открыть новый павильон для луговых собачек, которые появились здесь в июне. Луговые собачки относятся к семейству беличьих, а собачками их называют потому, что эти животные издают звуки, напоминающие лай щенков.
«В этом павильоне семейство луговых собачек будет жить круглогодично: комплекс состоит из теплового павильона и уличного вольера. Вокруг вольера для удобства посетителей установлены стеклянные ограждения.
Луговые собачки живут большими семейными группами. В каждой такой группе распределяются роли, складываются определенные отношения, и поэтому за представителями этого вида очень интересно наблюдать», — заверили в зоопарке.
Кроме того, до 19:00 будут работать площадка перед павильоном для мелких приматов и пингвинов, центральная аллея с ярмаркой ремёсел и спорта, а у конюшни пройдут показательные выступления лошадей.
В 22:00 на центральной сцене состоится «потрясающее световое шоу», пообещали в зоопарке.
Этим летом зоопарк сообщил, что возводит вольер не только для луговых собачек, но и для австралийских вомбатов — первые животные могут появиться в зоопарке уже осенью, анонсировал директор Андрей Шило. Он отметил, что в начале следующего года в зоопарке поселятся и очковые медведи, для которых уже сделали проект вольера.