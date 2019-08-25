Пришли на день рождения: сотни новосибирцев выстроились к кассам зоопарка

На день рождения в зоопарке собрались сотни гостей

Сегодня, 25 августа, Новосибирский зоопарк презентовал новый павильон для луговых собачек, который построили за несколько месяцев, — открытие приурочили к дню рождения зоопарка. Также в честь праздника на центральной аллее проходит ярмарка, а артисты весь день развлекают гостей, — посмотреть на это пришли сотни горожан с детьми. На дне рождения побывал и фотокорреспондент НГС.

Зоопарк отмечает 72-летие в последнее воскресенье августа — по данным учреждения, документ о создании в Новосибирске зоологического парка был подписан 29 августа 1947 года. На праздник пришли сотни горожан — днём к кассе можно увидеть довольно большие очереди.



Можно было спутать артистов с охраной зоопарка Фото: Александр Ощепков / НГС

С ретротехникой так просто не сфотографироваться — машины огородили лентами Фото: Александр Ощепков / НГС

В день рождения зоопарк решил открыть новый павильон для луговых собачек, которые появились здесь в июне. Луговые собачки относятся к семейству беличьих, а собачками их называют потому, что эти животные издают звуки, напоминающие лай щенков.



Директор зоопарка Андрей Шило начал церемонию открытия павильона для луговых собачек, который анонсировал ранее Фото: Александр Ощепков / НГС

Луговые собачки поселились в зоопарке ещё в июне, а комфортабельный дом с удобствами получили только сейчас Фото: Александр Ощепков / НГС

«В этом павильоне семейство луговых собачек будет жить круглогодично: комплекс состоит из теплового павильона и уличного вольера. Вокруг вольера для удобства посетителей установлены стеклянные ограждения.

Луговые собачки живут большими семейными группами. В каждой такой группе распределяются роли, складываются определенные отношения, и поэтому за представителями этого вида очень интересно наблюдать», — заверили в зоопарке.



Мэр Анатолий Локоть занялся улучшением жилищных условий для луговых собачек Фото: Александр Ощепков / НГС

Кроме того, до 19:00 будут работать площадка перед павильоном для мелких приматов и пингвинов, центральная аллея с ярмаркой ремёсел и спорта, а у конюшни пройдут показательные выступления лошадей.



Активная программа будет в зоопарке до 19:00, но и позже просят не расходиться, ведь в 22:00 состоится световое шоу Фото: Александр Ощепков / НГС