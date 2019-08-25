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Пришли на день рождения: сотни новосибирцев выстроились к кассам зоопарка

В честь праздника зоопарк открыл павильон для животных, издающих необычные звуки

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На день рождения в зоопарке собрались сотни гостей

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня, 25 августа, Новосибирский зоопарк презентовал новый павильон для луговых собачек, который построили за несколько месяцев, — открытие приурочили к дню рождения зоопарка. Также в честь праздника на центральной аллее проходит ярмарка, а артисты весь день развлекают гостей, — посмотреть на это пришли сотни горожан с детьми. На дне рождения побывал и фотокорреспондент НГС. 

Зоопарк отмечает 72-летие в последнее воскресенье августа — по данным учреждения, документ о создании в Новосибирске зоологического парка был подписан 29 августа 1947 года. На праздник пришли сотни горожан — днём к кассе можно увидеть довольно большие очереди.

Можно было спутать артистов с охраной зоопарка

Можно было спутать артистов с охраной зоопарка

С ретротехникой так просто не сфотографироваться — машины огородили лентами

С ретротехникой так просто не сфотографироваться — машины огородили лентами

В день рождения зоопарк решил открыть новый павильон для луговых собачек, которые появились здесь в июне. Луговые собачки относятся к семейству беличьих, а собачками их называют потому, что эти животные издают звуки, напоминающие лай щенков.

Директор зоопарка Андрей Шило начал церемонию открытия павильона для луговых собачек, который <a href="https://ngs.ru/more/65340551/" target="_blank" class="_">анонсировал ранее</a>

Директор зоопарка Андрей Шило начал церемонию открытия павильона для луговых собачек, который анонсировал ранее

Луговые собачки поселились в зоопарке ещё в июне, а комфортабельный дом с удобствами получили только сейчас

Луговые собачки поселились в зоопарке ещё в июне, а комфортабельный дом с удобствами получили только сейчас

«В этом павильоне семейство луговых собачек будет жить круглогодично: комплекс состоит из теплового павильона и уличного вольера. Вокруг вольера для удобства посетителей установлены стеклянные ограждения.

Луговые собачки живут большими семейными группами. В каждой такой группе распределяются роли, складываются определенные отношения, и поэтому за представителями этого вида очень интересно наблюдать», — заверили в зоопарке.

Мэр Анатолий Локоть занялся улучшением жилищных условий для луговых собачек

Мэр Анатолий Локоть занялся улучшением жилищных условий для луговых собачек

Кроме того, до 19:00 будут работать площадка перед павильоном для мелких приматов и пингвинов, центральная аллея с ярмаркой ремёсел и спорта, а у конюшни пройдут показательные выступления лошадей.

Активная программа будет в зоопарке до 19:00, но и позже просят не расходиться, ведь в 22:00 состоится световое шоу

Активная программа будет в зоопарке до 19:00, но и позже просят не расходиться, ведь в 22:00 состоится световое шоу

В 22:00 на центральной сцене состоится «потрясающее световое шоу», пообещали в зоопарке.

Этим летом зоопарк сообщил, что возводит вольер не только для луговых собачек, но и для австралийских вомбатов — первые животные могут появиться в зоопарке уже осенью, анонсировал директор Андрей Шило. Он отметил, что в начале следующего года в зоопарке поселятся и очковые медведи, для которых уже сделали проект вольера.

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