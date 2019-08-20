Упавшее дерево перекрыло проезд к детскому саду в Ленинском районе

«Там много старых, нависающих деревьев. Это дорога с другой стороны домов. Там два детских сада. Ленту [перегораживающую] при мне растянул мужчина, видимо работник детсада. Сама Выставочная открыта», — описала ситуацию читательница НГС Юлия, прикрепив к своему сообщению фотографии.

Информацию об этом в редакцию НГС сообщила читательница Юлия.

Во вторник, 20 августа, упавшее дерево перекрыло проезд к двум детским садам на Выставочной в Ленинском районе Новосибирска.

Рядом с указанным местом находятся детский сад № 347 и средняя школа № 170. В детском саду корреспонденту НГС пояснили, что упавшее дерево находится за территорией учреждения.

«Мы сейчас помогаем своими силами, освобождаем проезжую часть. Дальше будем думать, что делать», — рассказали корреспонденту НГС в администрации детсада.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать, от чего упало дерево и будут ли в этом дворе проводить спил аварийных деревьев. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.

Недавно в Ленинском районе Новосибирска дерево упало на припаркованный во дворе автомобиль. А в середине июля огромный сук помял машину работника управляющей компании на улице Танковой и чуть не задел дворника.

