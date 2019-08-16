Под Новосибирском многоквартирный дом пошёл трещинами: людей эвакуировали в школу

Сегодня, 16 августа, в городе Обь под Новосибирском людей эвакуировали из дома на улице Военный городок,110.

«Из-за строительства во дворе произошла внезапная просадка фундамента и растрескивание несущих стен многоэтажного дома в городе Обь. Из многоэтажки эвакуированы 37 человек, включая 24 ребенка», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Людей временно расселяют в местной школе.

Подробности происшествия выясняются.

Если вы стали очевидцем этого, присылайте фото и видео с места происшествия на наш WhatsApp по номеру 8–923–157–00–00.