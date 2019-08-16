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Под Новосибирском многоквартирный дом пошёл трещинами: людей эвакуировали в школу

Рядом с домом идёт стройка

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Людей эвакуировали из 4-этажного дома

Сегодня, 16 августа, в городе Обь под Новосибирском людей эвакуировали из дома на улице Военный городок,110.

«Из-за строительства во дворе произошла внезапная просадка фундамента и растрескивание несущих стен многоэтажного дома в городе Обь. Из многоэтажки эвакуированы 37 человек, включая 24 ребенка», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Людей временно расселяют в местной школе.

Подробности происшествия выясняются.

Если вы стали очевидцем этого, присылайте фото и видео с места происшествия на наш WhatsApp по номеру 8–923–157–00–00.

Решение создать пункт для расселения, а также провести экспертизу было принято после поступивших обращений жильцов многоквартирного дома № 110 по улице Военный городок. Они опасаются возможного увеличения трещин в доме из-за проведения подготовительных работ, связанных с подготовкой строительной площадки для строительства детского сада-яслей, говорится в сообщении администрации.

«Принято совместное решение с Заказчиком строительства МКУ УКС НСО и подрядной организацией ООО «СМРстрой» о проведении обследования многоквартирного дома. Обследование дома назначено на 17 августа 2019 года. По результатам обследования будет принято соответствующее решение», - передаёт администрация.

«Жильцам дома, изъявившим желание временно разместиться в пункте временного содержания, необходимо обратиться в пункт временного содержания по адресу г. Обь, улица Геодезическая, дом 25, либо по телефону 51-445», - говорится в сообщении администрации.

Геодезическая, 25 - это школа №2, там 28 мест.

По информации администрации города Обь, сейчас организован пункт временного содержания для жильцов многоквартирного дома № 110 по улице Военный городок.

На месте работают сотрудники полиции.

«На месте экипаж находится, который несёт службу по охране общественного порядка и имущества граждан», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Фотографии с места происшествия появились в группе «Город Обь Онлайн» в соцсети «ВКонтакте».

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    КОММЕНТАРИИ (28)

    ЫЫЫ
    16 авг 2019 в 20:05

    Тут вся Россия трещинами идёт, а они про какой-то дом...

    очень хорошо
    16 авг 2019 в 20:02

    Рядом с домом идет стройка, строят 16-тиэтажную школу искусств с музеем на первом этаже с огромными витринами. А жильцы пока будут в школе, изучат основы православной культуры.

    Женат три года
    16 авг 2019 в 20:14

    У моей девушки тоже есть заветная трещина. Может она бракованная у меня? Может её нужно специалисту показать? Может мне новую выдадут без трещин и дефектов.