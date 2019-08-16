Под Новосибирском многоквартирный дом пошёл трещинами: людей эвакуировали в школу

Решение создать пункт для расселения, а также провести экспертизу было принято после поступивших обращений жильцов многоквартирного дома № 110 по улице Военный городок. Они опасаются возможного увеличения трещин в доме из-за проведения подготовительных работ, связанных с подготовкой строительной площадки для строительства детского сада-яслей, говорится в сообщении администрации.
«Принято совместное решение с Заказчиком строительства МКУ УКС НСО и подрядной организацией ООО «СМРстрой» о проведении обследования многоквартирного дома. Обследование дома назначено на 17 августа 2019 года. По результатам обследования будет принято соответствующее решение», - передаёт администрация.
«Жильцам дома, изъявившим желание временно разместиться в пункте временного содержания, необходимо обратиться в пункт временного содержания по адресу г. Обь, улица Геодезическая, дом 25, либо по телефону 51-445», - говорится в сообщении администрации.
Геодезическая, 25 - это школа №2, там 28 мест.
По информации администрации города Обь, сейчас организован пункт временного содержания для жильцов многоквартирного дома № 110 по улице Военный городок.
На месте работают сотрудники полиции.
«На месте экипаж находится, который несёт службу по охране общественного порядка и имущества граждан», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
Фотографии с места происшествия появились в группе «Город Обь Онлайн» в соцсети «ВКонтакте».