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Полицейские полностью обыскали «Сан Сити» после эвакуации

Бизнес-центр тщательно проверили после звонка о бомбе — угрозы

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Полицейские не нашли в «Сан Сити» бомбу, о которой по телефону предупреждал аноним

Фото: читатель НГС

В новосибирской полиции рассказали о результатах проверки торгово-офисного центра «Сан Сити» после звонка о минировании.

«Сотрудники полиции во взаимодействии с экстренными службами провели комплекс мероприятий по обследованию объекта. Каких-либо предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, не обнаружено», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Бизнес-центр «Сан Сити» эвакуировали сегодня во втором часу дня. По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, из здания вывели около 1000 человек. Зайти обратно в здание сотрудники офисов смогли спустя почти два часа эвакуации.

В пресс-службе областной полиции подтвердили, что в бизнес-центр на площади Маркса поступил анонимный звонок о минировании. Это случилось в 13:10.

«По факту заведомо ложного сообщения проводится проверка», — добавили в МВД.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Типа патриот как все
    16 авг 2019 в 16:19

    После всех этих предыдущих эвакуаций напрашивается только один вывод ....в прошлый раз видимо кто то из полицейских потерял золотую зажигалку Zippo , в этот раз приехали искать. Может быть часы ....