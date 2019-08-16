Полицейские полностью обыскали «Сан Сити» после эвакуации

В новосибирской полиции рассказали о результатах проверки торгово-офисного центра «Сан Сити» после звонка о минировании.



«Сотрудники полиции во взаимодействии с экстренными службами провели комплекс мероприятий по обследованию объекта. Каких-либо предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, не обнаружено», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.



Бизнес-центр «Сан Сити» эвакуировали сегодня во втором часу дня. По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, из здания вывели около 1000 человек. Зайти обратно в здание сотрудники офисов смогли спустя почти два часа эвакуации.

