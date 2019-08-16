Полицейские полностью обыскали «Сан Сити» после эвакуации

Полицейские не нашли в «Сан Сити» бомбу, о которой по телефону предупреждал аноним
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В новосибирской полиции рассказали о результатах проверки торгово-офисного центра «Сан Сити» после звонка о минировании.
«Сотрудники полиции во взаимодействии с экстренными службами провели комплекс мероприятий по обследованию объекта. Каких-либо предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, не обнаружено», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Бизнес-центр «Сан Сити» эвакуировали сегодня во втором часу дня. По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, из здания вывели около 1000 человек. Зайти обратно в здание сотрудники офисов смогли спустя почти два часа эвакуации.
В пресс-службе областной полиции подтвердили, что в бизнес-центр на площади Маркса поступил анонимный звонок о минировании. Это случилось в 13:10.
«По факту заведомо ложного сообщения проводится проверка», — добавили в МВД.