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Дороги и транспорт

На перекрёстке перед «Гигантом» на Мочищенском шоссе сделали разметку, которая путает автомобилистов

Чтобы проехать перекрёсток, некоторым придётся пересекать сплошную линию

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Новую разметку нанесли сегодня утром

Новую разметку нанесли сегодня утром

Фото: читатель НГС

На повороте с улицы Жуковского в сторону Мочищенского шоссе в Заельцовском районе Новосибирска нанесли новую разметку, которая путает автомобилистов, — чтобы проехать перекрёсток, им приходится нарушать правила.

«Нанесли сегодня утром. Разметка такая, что навстречу друг другу машины выезжают, двойная сплошная разрывается, где не надо, — рассказала НГС читатель Ольга Н. — Я стояла в среднем ряду, было непонятно, куда ехать. Машина, стоящая справа, поехала по сплошной. Вечером здесь уже ДТП». 

По её словам, автомобилисты путаются и не понимают, как ехать, так как с правого ряда при левом повороте на Мочищенское шоссе приходится пересекать сплошную линию и, соответственно, нарушать ПДД. 

Улицу Жуковского ремонтируют по программе «Безопасные и качественные дороги»

Улицу Жуковского ремонтируют по программе «Безопасные и качественные дороги»

Корреспондент НГС отправила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать работу дорожников на этом перекрёстке.

Улица Жуковского попала в план ремонта дорог по программе «БКД». В этом году планируется отремонтировать участок Жуковского от Плановой до Мочищенского шоссе (в том числе места концентрации ДТП на перекрёстке Жуковского и Дмитрия Донского). Работы должны закончиться осенью 2019 года.

Видео: читатель НГС

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КОММЕНТАРИИ (16)

greepsy
5 авг 2019 в 20:06

Идиоты ничерта не могут сделать самостоятельно, спасибо мэр Локоть!

Фото пользователя
5 авг 2019 в 20:17

Да уж, очередной бред от мэрских чиновников, нарисовали как подсказала левая пятка. Я бы тоже затупил

логин
5 авг 2019 в 20:13

Дурдом.