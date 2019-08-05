На перекрёстке перед «Гигантом» на Мочищенском шоссе сделали разметку, которая путает автомобилистов

Новую разметку нанесли сегодня утром
Фото: читатель НГС
На повороте с улицы Жуковского в сторону Мочищенского шоссе в Заельцовском районе Новосибирска нанесли новую разметку, которая путает автомобилистов, — чтобы проехать перекрёсток, им приходится нарушать правила.
«Нанесли сегодня утром. Разметка такая, что навстречу друг другу машины выезжают, двойная сплошная разрывается, где не надо, — рассказала НГС читатель Ольга Н. — Я стояла в среднем ряду, было непонятно, куда ехать. Машина, стоящая справа, поехала по сплошной. Вечером здесь уже ДТП».
По её словам, автомобилисты путаются и не понимают, как ехать, так как с правого ряда при левом повороте на Мочищенское шоссе приходится пересекать сплошную линию и, соответственно, нарушать ПДД.
Корреспондент НГС отправила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать работу дорожников на этом перекрёстке.
Улица Жуковского попала в план ремонта дорог по программе «БКД». В этом году планируется отремонтировать участок Жуковского от Плановой до Мочищенского шоссе (в том числе места концентрации ДТП на перекрёстке Жуковского и Дмитрия Донского). Работы должны закончиться осенью 2019 года.
Видео: читатель НГС