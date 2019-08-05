На перекрёстке перед «Гигантом» на Мочищенском шоссе сделали разметку, которая путает автомобилистов

На повороте с улицы Жуковского в сторону Мочищенского шоссе в Заельцовском районе Новосибирска нанесли новую разметку, которая путает автомобилистов, — чтобы проехать перекрёсток, им приходится нарушать правила.

«Нанесли сегодня утром. Разметка такая, что навстречу друг другу машины выезжают, двойная сплошная разрывается, где не надо, — рассказала НГС читатель Ольга Н. — Я стояла в среднем ряду, было непонятно, куда ехать. Машина, стоящая справа, поехала по сплошной. Вечером здесь уже ДТП».